澳洲经济指标总览--10月28日

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
经济指标 时段 最新值 前月(季) 下次公布时间 值 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 11月4日 商品及服务收支(亿澳元) 8月 逆差7.87 逆差13.59 出口(较前月) -2% +1% 进口(较前月) -3% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 11月4日 (较前月) 8月 +0.1% +0.4% 就业市场(经季节调整) 11月6日 就业人口(较前月变动,万人) 9月 -2.97 +12.1 全职就业人口(较前月变动,万人) +2.16 +1.43 失业率 6.1% 6.1% 就业参与率 64.5% 65.2% 消费者物价指数(CPI) 2015年1月28日 总体CPI(较前季) 第二季 +0.5% +0.5% (较上年同期) +2.3% +3.0% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.4% +0.8% (较上年同期) +2.5% +2.8% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.6% +0.6% (较上年同期) +2.6% +2.6% 国际贸易价格指数 10月30日 进口物价(较前季) 第二季 -3.0% +3.2% 出口物价(较前季) -7.9% +3.6% 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元) 12月2日 经常帐收支 第二季 赤字137 赤字78 商品与服务贸易收支 逆差46.91 顺差25.67 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 12月3日 (较前季) 第二季 +0.5% +1.1% (较上年同期) +3.1% +3.5% (完)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。