台湾货币市场：跨月短率持在高位，市场资金略紧但尚属平稳

* 跨月拆款利率高位暂时止稳

* 短票利率微幅续扬

* 明日料为本月调度高峰

记者 林妙容

路透台北10月28日 - 台湾银行间跨月短率周二暂时持在区间高位，市场资金略趋紧且较为不均。交易商指出，由于市场多数银行仍限制跨月资金的释出，使得跨月资金量少价高，利率持于区间高位不坠。不过交易商预估在明日市场资金调度高峰过后，银行的跨月流动性将可望增加。

资金调度人士指出，上日尾盘跨月拆款利率高位已上行至0.52%，今日一早少数可提供跨月资金的银行于是上调利率1-2基点，往0.52%靠拢，使得早盘提供给票券商的跨月拆借利率多数集中在0.50-0.52%之间。银行之间的拆借少数仍能以较低利率取得，但量能亦不多。

〞跨月的拆款利率还是比较高，我们就先拿月内的钱，尽量撑过去。〞一位缺钱的大型银行交易员说。

交易员指出，随着市场资金略有趋紧，月内拆款利率亦被带动微幅走高，但幅度不若跨月拆款利率明显。市场交易商预估明日因各银行对月底的资金量能估算将趋于精准，明日或成为市场的资金调度高峰，加上今明两日央行存单到期量较少，短期拆款高位利率有机会再上行，但估至多上行1-2基点。

他们并认为，周四后随着银行月末数字趋于明确，且央行存单到期量扩大，将有更多银行加入释出跨月资金的行列，资金情势回稳后，利率即不会再走升。

本地时间11:35时：

--台币兑美元 暂升1.6分报30.387。

--台湾加权股价指数 大涨1.41%，报8,749.37点。

--银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.390%，上日收在0.385%；今日区间暂落在0.385-0.430%，上日在0.295-0.400%；一周拆款利率区间暂在0.380-0.495%，和上日相同；两周拆款利率区间暂在0.465-0.520%，上日为0.388-0.520%。

**短票利率高位小幅调高**

短票市场方面，一位大型票券商交易员表示，今日短票成交状况和上日差距不大，利率多数持稳在上日区间。不过也有买票银行指出，今日短票利率高位仍有上行压力，因这两天多钱银行的资金供给仍不稳定。

〞今日短票市况还算OK，但如果明天资金比较紧的话，报价0.65-0.66%也有可能成交。毕竟票券商还是资金需求的那一方。〞上述大型票券商交易员说。

另名票券商交易员指出，虽然今日发行量不大，但票券商还是希望部分缺口以资金成本较低的拆款因应，因此不愿提高短票利率，并静待稍晚银行资金部位的释出。

今日票券商与银行承作的跨月自保短票利率主要成交在0.61-0.64%，上日在61-0.63%，交投高位略有扬升。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.615%，前日在0.616%。

台湾央行周二存单到期金额为971亿，存单发行金额待稍晚公布。

本周央行存单到期总额为1兆883.1亿台币，其他交易日落点分别为周三851.5亿、周四3,332亿及周五3,603.5亿。

拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备转正为394亿台币，累积超额准备为871亿台币、加计前期1%的超额准备为2,003亿台币。

**附买回利率稳于上日**

债券市场附买回(RP)利率仍旧平稳。交易商表示，临近月底银行及投信的资金仍然宽裕，承作跨月的意愿颇高，为月底纾解一些压力。

市场人士指出，由昨日全体银行的准备数字单日近400亿台币的高额数字看来，银行月底的资金仍相当宽裕。此外，台股近期震荡，货币型基金可能受到民众资金转入而多钱，今日尾盘有不少资金流入。

〞投信有人走，有人给，虽然有一些资金的流动但整体看来还好，〞一家大型证券商资金调度人士表示。

交易商表示，投信尾盘积极进场要券，虽然大多是短钱，但是因券源也不算多，因此也须经过挑选。目前银行与投信承做的附买回交易多都已是跨月后的落点，届时回到月初的宽裕时刻，预料能有效纾缓一些月底的压力，月底的利率应可持平。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间与上日相似，区间在0.53-0.54%；公司债部分也多为跨月交易，区间在0.63-0.65%；月内公司债RP利率主要在0.62%。这也与上区间大致相似。

票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，票券商的极短天期利率在0.48-0.50%，均与上日相同。