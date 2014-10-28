芝加哥期市：小麦期货走高，因冬麦种植情况不及市场预期

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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美国农业部表示，美国冬小麦种植完成84%，低于市场预估的85%。
冬麦的优良率为59%，远低于分析师预估的68%。
美国农业部表示，玉米收割仅完成46%，低于65%的平均速度，不过该数字略高于市场预期。
美国农业部表示，大豆收割完成70%，符合分析师预估，但低于76%的五年平均速度。
巴西中西部与东南部农作物种植地区周五出现零星降雨，本周天气预报也将有较大的暴风雨，对大豆作物的忧虑因此缓解。
监管机构周五公布的数据显示，包括对冲基金在内的投机客增持玉米期货多仓，减持大豆与小麦空仓。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 525.00 2.25 +0.43% +1.40% 498.27 65
CBOT玉米 363.00 0.00 +0.00% +2.98% 366.13 64
CBOT大豆 1001.75 -4.25 -0.42% +2.48% 948.62 65
CBOT稻米 $12.29 $0.05 +0.41% -0.97% $12.59 33
美国原油 $80.57 -$0.43 -0.53% -0.54% $87.42 27
汇率
欧元/美元 $1.271 $0.001 +0.07% +0.28%
美元/澳元 0.881 0.001 +0.12% +0.20%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王颖/陈宗琦；审校 戴素萍/张涛)
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世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)周二公布，美国4月消费者信心指数为120.3，预估为122.5，3月经 修正后为124.9，前值为125.6。 美国商务部公布，美国3月新屋销售较前月上升5.8%，至62.1万户，为2016年7月以来最高水平，好于预期的58.3 万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值)
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选