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货币新闻 | 2014年 10月 28日 星期二 09:50 BJT

芝加哥期市：小麦期货走高，因冬麦种植情况不及市场预期

美国农业部表示，美国冬小麦种植完成84%，低于市场预估的85%。

冬麦的优良率为59%，远低于分析师预估的68%。

美国农业部表示，玉米收割仅完成46%，低于65%的平均速度，不过该数字略高于市场预期。

美国农业部表示，大豆收割完成70%，符合分析师预估，但低于76%的五年平均速度。

巴西中西部与东南部农作物种植地区周五出现零星降雨，本周天气预报也将有较大的暴风雨，对大豆作物的忧虑因此缓解。

监管机构周五公布的数据显示，包括对冲基金在内的投机客增持玉米期货多仓，减持大豆与小麦空仓。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 525.00 2.25 +0.43% +1.40% 498.27 65

CBOT玉米 363.00 0.00 +0.00% +2.98% 366.13 64

CBOT大豆 1001.75 -4.25 -0.42% +2.48% 948.62 65

CBOT稻米 $12.29 $0.05 +0.41% -0.97% $12.59 33

美国原油 $80.57 -$0.43 -0.53% -0.54% $87.42 27

汇率

欧元/美元 $1.271 $0.001 +0.07% +0.28%

美元/澳元 0.881 0.001 +0.12% +0.20%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王颖/陈宗琦；审校 戴素萍/张涛)
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