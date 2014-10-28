离岸人民币：香港前八月人民币贷款增32%，增速远高于存款--金管局

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
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路透香港10月28日 - 香港金融管理局（HKMA）日前公布，截至今年8月底，香港的人民币银行贷款余额达到1,522亿元，比2013年底增加32%，增长率远高于人民币存款增长率。
金管局周一提交予立法会财经事务委员会简报会的数据显示，截至今年8月底，人民币客户存款及存款证余额分别为9,368亿元及1,935亿元，两者合计为1.1303万亿元人民币，较2013年底的1.0530万亿元增加7%。
尽管香港银行业的人民币贷款规模仍然很小，但相关业务在持续增长。
金管局亦表示，今年首三季点心债市场发行活跃，发行量达1,636亿元人民币，比去年全年的1,166亿元高40%。发债体包括中国内地及海外金融机构和企业。截至今年9月底，未偿还点心债余额约3,740亿元人民币，较年初增加两成。
香港的人民币贸易结算业务亦进一步增长，今年首八个月，经香港银行处理的人民币贸易结算额达到3.9298万亿人民币，比2013年同期增加72%，亦超越去年全年的结算总额。香港支付内地相对内地支付香港的金额比例为1:1.4。（完）
参看详情，请点选: here (记者 赵红梅; 审校 张喜良)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。