金属期市：伦铜盘旋于两周高位附近，市场静待美联储会议结果

一些通胀预期指标降至令人堪忧的低位，金融市场一个月来剧烈震荡。美国联邦储备理事会(美联储/FED)本周可能会强调其等待相当长时间后再升息的意愿。

欧洲央行购买民间资产的计划可能无法实现目标，明年年初采取更大胆举措的压力或将加大。

铜生产商Luvata董事总经理表示，公司明年的全球销量增幅目标是3-4%，北美和最大消费国中国的销售料将抵消欧洲市场疲软的影响。

工会领袖周一表示，美国自由港麦克默伦铜金矿公司 FCX.N 的印尼铜矿将于11/6-12/6进行罢工。 (完)

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