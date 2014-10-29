《中国债券市场每日交易备忘》--10月29日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国财政部280亿元人民币五年期固息国债10:35-11:35招标，利率预测均值3.55% 国开行至多120亿元人民币10年期发行人选择权(5+5)固息二级资本债14:00-15:00招标 山东宏桥新型材料10亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，招商银行主承 安信证券12亿元三个月期短融招标(主体评级AAA)，浦发银行和中信银行主承 济南西城投资开发集团15亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，兴业银行主承 济南西城投资开发集团3亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+)，兴业银行主承 中国轻工集团5.5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，建设银行和进出口银行主承 浙江新昌投资发展公司6亿元七年期企业债簿记建档(主体评级AA-)，国信证券主承 攀枝花城建投经营公司6亿元五年期小微企业增信债簿记建档(主体评级AA)，平安证券主承 广东顺德农村商业银行5亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，票面利率4.50% 上海银行10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，票面利率4.2898% 上海银行6亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，票面利率4.2898% 兴业银行 10亿元一个月期同业存单9:30-16:30报价发行，票面利率3.9493% 兴业银行10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，票面利率4.2999% 兴业银行10亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，票面利率4.4001% 中信银行 20亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，票面利率4.2902% 宁波银行 5亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，票面利率4.5000% 浙商银行5亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，票面利率4.4001% 浙商银行10亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，票面利率4.5000% 浙商银行10亿元一年期同业存单9:30-16:30报价发行，票面利率4.6001% 浦发银行 15亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，票面利率4.4001% 农业银行 20亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，票面利率4.2501% 北京银行 15亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，票面利率4.4001% 平安银行 10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，票面利率4.2898% ============================================================================ 二、新债上市： 财政部281.8亿元七年期固息国债140024，票面利率3.70% 福鼎城市建设投资10亿元七年期固息债1480447，票面利率7.48% 鹰潭市投融资公司15亿元七年期固息债1480529，票面利率6.20% 舟山群岛新区蓬莱国有10亿元八年期固息债1480533，票面利率6.98% 柳州城投10亿元三年期固息债1480535，票面利率5.95% 厦门路桥建设集团2亿元六个月期超短融011499046，票面利率4.73% 中国中冶 30亿元六个月期超短融011424005，票面利率4.44% 北京国资管理中心10亿元六个月期超短融011499045，票面利率4.3% 江苏交通控股30亿元一年期短期融资券041455042，票面利率4.4% 江苏交通控股20亿元一年期短期融资券041459069，票面利率4.38% 江苏交通控股30亿元一年期短期融资券041453111，票面利率4.4% 新疆中泰集团10亿元一年期短融041456049，票面利率5.2% 安徽高速公路控股集团10亿元一年期短融041464067，票面利率4.45% 北京首都公路发展集团30亿元一年期短融041461059，票面利率4.4% 重庆旅游投资集团4亿元一年期短融041451061，票面利率4.88% 华泰集团5亿元一年期短融041452049，票面利率5.9% 四川能源投资集团4亿元一年期短融041463022，票面利率4.64% 宝钢集团广东韶关钢铁10亿元三年期中期票据101454059，票面利率5.5% 中航航空电子系统40亿元五年期中期票据101473013，票面利率4.94% ============================================================================ 三、缴款： 桂林银行25亿元三年期固息债1420029，票面利率5.60% 财政部260亿元30年期固息国债140025，票面利率4.30% 自贡市高新投资10亿元七年期固息债1480537，票面利率5.73% 江苏国信资产管理集团10亿元九个月期超短期融资券 扬州城建国资控股集团5亿元一年期短期融资券 杭州萧山水务集团2.5亿元一年期短融 广发证券 30亿元三个月期短融 西部证券 6亿元三个月期短融 中信国安集团40亿元一年期短融 强生控股 4.25亿元一年期短融 大同煤矿集团25亿元一年期短融 洛娃科技实业集团5亿元一年期短融 天津城市基础设施建设投资集团30亿元七年期中票 陕西高速公路建设集团10亿元五年期中票 武汉商贸国有控股集团4亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 广西北部湾国际港务集团7.5亿元一年期短融041354063到期兑付，票面利率5.80% 浦东建设 4亿元一年期短融041358072到期兑付，票面利率5.85% 北京海吉星医疗科技3亿元一年期短融041365011到期兑付，票面利率8.50% 福建海峡银行10亿元三个月期同业存单111490014到期兑付，发行价格98.8元 09中电子债 0980150付息 10央票94续 1001094N付息 10铁道07 1080135付息 10铁道08 1080136付息 12濮建投债 1280364付息 12鄂西圈投债 1280366付息 12国奥投资债 1280371付息 12中船燃MTN2 1282436付息 12黑牡丹MTN1 1282437付息 12海机股MTN2 1282438付息 13怀化工业债 1380313付息 13永利债 1380334付息 13柳州东城债 1380341付息 13宿迁城投债 1380345付息 13武汉地铁可续期债 1380346付息 ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国大型地产公司--招商局地产控股股份有限公司 000024.SZ 200024.SZ 周三公告称，拟发行至多80亿元 人民币A股可转债，存续期限为六年，票面利率不超过每年3.0%。 --中国四中全会通过依法治国的有关决定，尤其在司法改革方面浓墨重笔，同时在反腐及对政府权力边界作为 明确规定，不仅为本届政府强势推进改革及反腐保驾护航，亦对下行压力仍大的中国经济注入中长期利好。 11/1公布10月官方制造业PMI (9月51.1) 11/3公布10月官方非制造业PMI (9月54.0) 10月汇丰制造业PMI终值 (9月50.2) 11/5公布10月汇丰服务业PMI (9月53.5) 11/8公布10月进出口贸易数据 (9月顺差309.4亿美元) 11/10公布10月工业生产者出厂价格指数(PPI) (9月-1.8%) 居民消费价格指数(CPI) (9月1.6%) 11/13公布10月固定资产投资(不含农户) (1-9月16.1%) 社会消费品零售总额 (9月11.6%) 工业增加值 (9月8.0%) 房地产投资和销售情况月度报告 11/18公布10月70个大中城市住宅销售价格月度报告 11/20公布11月汇丰中国制造业PMI初值 (10月初值50.4) 11/27公布1-10月规模以上工业企业利润 (1-9月7.9%) 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 吴芳；审校 边竞)