台湾央行：共发行966亿台币存单，存单发行余额减5亿

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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路透台北10月28日 - 台湾央行周二公布，共发行966亿台币存单。与今日存单到期金额971亿相较，存单发行余额减5亿。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 933.0
91天期 0.93 26.0
182天期 1.05 7.0
央行上日共发行2,123.1亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)8,681亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为394亿台币，累积超额准备为871亿台币、加计前期1%的超额准备为2,003亿台币。(完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
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世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)周二公布，美国4月消费者信心指数为120.3，预估为122.5，3月经 修正后为124.9，前值为125.6。 美国商务部公布，美国3月新屋销售较前月上升5.8%，至62.1万户，为2016年7月以来最高水平，好于预期的58.3 万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值)
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选