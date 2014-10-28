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亚洲 | 2014年 10月 28日 星期二 09:57 BJT

永安期货：中国期指总持仓继续增加，短线振荡概率增大

以下内容节选自10月28日的《期货日报》：

周一，期指低开后小幅跳水，随后维持区间整理，主力合约IF1411收盘报2381.0点，跌幅为0.87%。上周期指整体呈现增仓下行走势，期指四个月合约总持仓量日均增加2952手至18万手上方，但成交量出现萎缩，日均减少7.4万手至65.6万手。周一，期指总持仓量继续增加至185732手，为近11个交易日以来最高水平。同时，成交量也有所恢复，总成交量增加近万手至754631手，成交持仓比为4.06，自上周五低点3.62开始回升。

整体来看，当前期指主力合约已经运行至前期整理平台2350点附近，此前指数曾经在这一带振荡运行约一个月，期间总成交持仓比的均值为4.6左右。随着总持仓的不断增加，期指下跌行情能否持续，需要成交量的进一步配合。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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