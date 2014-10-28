永安期货：中国期指总持仓继续增加，短线振荡概率增大

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以下内容节选自10月28日的《期货日报》：
周一，期指低开后小幅跳水，随后维持区间整理，主力合约IF1411收盘报2381.0点，跌幅为0.87%。上周期指整体呈现增仓下行走势，期指四个月合约总持仓量日均增加2952手至18万手上方，但成交量出现萎缩，日均减少7.4万手至65.6万手。周一，期指总持仓量继续增加至185732手，为近11个交易日以来最高水平。同时，成交量也有所恢复，总成交量增加近万手至754631手，成交持仓比为4.06，自上周五低点3.62开始回升。
整体来看，当前期指主力合约已经运行至前期整理平台2350点附近，此前指数曾经在这一带振荡运行约一个月，期间总成交持仓比的均值为4.6左右。随着总持仓的不断增加，期指下跌行情能否持续，需要成交量的进一步配合。(完)
详情请点选链接：here
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。