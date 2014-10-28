永安期货：中国期指总持仓继续增加，短线振荡概率增大

周一，期指低开后小幅跳水，随后维持区间整理，主力合约IF1411收盘报2381.0点，跌幅为0.87%。上周期指整体呈现增仓下行走势，期指四个月合约总持仓量日均增加2952手至18万手上方，但成交量出现萎缩，日均减少7.4万手至65.6万手。周一，期指总持仓量继续增加至185732手，为近11个交易日以来最高水平。同时，成交量也有所恢复，总成交量增加近万手至754631手，成交持仓比为4.06，自上周五低点3.62开始回升。