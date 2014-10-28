期货日报：郑棉主力合约重挫，因内地产棉花价格补贴政策或已确定

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以下内容节选自10月28日的《期货日报》：
国际棉花期价近几日振荡上行。而昨日，郑棉期价放量下挫，主力1505合约盘中最多下跌410元/吨，收盘跌幅1.8%。内地产棉花价格补贴政策可能已经确定，是昨日郑棉期价突然大幅下挫的原因之一。
“内地产棉花价格补贴政策可能已经确定，每吨皮棉可能补贴2000-3000元。”山东菏泽弘一实业发展有限公司总经理张国强说，这将在一定程度上压制国内棉花价格。业内人士认为，如果内地棉花产区价格补贴政策能得到落实，那么内地棉农种植棉花的积极性会保持相对稳定，内地棉花种植面积将不会出现“断崖式”下降。同时，内地新产棉花上市流通也会顺畅起来，市场供应短期会明显增加。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。