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亚洲 | 2014年 10月 28日 星期二 10:00 BJT

期货日报：郑棉主力合约重挫，因内地产棉花价格补贴政策或已确定

以下内容节选自10月28日的《期货日报》：

国际棉花期价近几日振荡上行。而昨日，郑棉期价放量下挫，主力1505合约盘中最多下跌410元/吨，收盘跌幅1.8%。内地产棉花价格补贴政策可能已经确定，是昨日郑棉期价突然大幅下挫的原因之一。

“内地产棉花价格补贴政策可能已经确定，每吨皮棉可能补贴2000-3000元。”山东菏泽弘一实业发展有限公司总经理张国强说，这将在一定程度上压制国内棉花价格。业内人士认为，如果内地棉花产区价格补贴政策能得到落实，那么内地棉农种植棉花的积极性会保持相对稳定，内地棉花种植面积将不会出现“断崖式”下降。同时，内地新产棉花上市流通也会顺畅起来，市场供应短期会明显增加。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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