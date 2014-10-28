《全球重要经济事件一览表》--10月28日-11月4日

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
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10月28日(二)
华盛顿--美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)召开为期两天的议息会议。
华盛顿--美国财政部负责金融机构的代理助理部长Amias Gerety参加美国商会第三届网络安全峰会的小组讨论(1405)。
巴黎--欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁诺亚在法国参议院金融委员会发表讲话(1345)。
剑桥--英国央行副总裁康利夫在剑桥经济学课程改革活动上发表讲话。
奥斯陆--挪威央行公布金融稳定报告。
斯德哥尔摩--瑞典央行宣布利率决定。
马德里--西班牙财长Miguel Ferre在一次商业会议上发表演讲(0800)。
10月29日(三)
华盛顿--美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定。
华盛顿--美国商务部部长普里茨克(Penny Pritzker)参加大西洋月刊和阿斯彭研究所主办的华盛顿思想论坛会议(1300)。
渥太华--加拿大央行总裁波洛兹和高级副总裁Carolyn Wilkins在参议院金融委员会就货币政策报告发表证词(2015)。
挪威维尔达尔--挪威央行副总裁Jon Nicolaisen与全球股票交易主管Oyvind Schanke发表谈话。
10月30日(四)
多伦多--美国商务部部长普里茨克(Penny Pritzker)、加拿大国际贸易部长法斯特(Ed Fast)和墨西哥经济部长瓜哈尔多(Ildefonso Guajardo)将出席为期两天的“竞争力”会议(至10月31日)。
华盛顿--美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)参加大西洋月刊和阿斯彭研究所主办的华盛顿思想论坛会议(1535)。
惠灵顿--新西兰央行公布官方隔夜拆款利率(OCR)。
英国布拉德福德--英国央行副总裁康利夫在Wessex Chambers商业早餐会上发表演说(0745)。
马德里--西班牙央行总裁林德将参加题目为“欧元区央行的角色”的主题讨论(1815)。
10月31日(五)
华盛顿--美联储将与12家地区银行高管举行会议，讨论减轻监管负担的方法。
巴塞罗那--西班牙央行总裁林德出席该国央行协助举办的一研讨会开幕式(0800)。
罗马--意大利央行总裁韦斯科、经济部长帕多安以及意大利银行协会主席Antonio Patuelli参加年度世界储蓄日活动(0930)。
东京--日本央行召开货币政策会议。
11月3日(一)
纽约--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔对影子公开市场委员会发表谈话(1740)。
多伦多--加拿大央行总裁波洛兹于多伦多对加拿大公私合营委员会(Canadian Council for Public-Private Partnerships)发表谈话(1735)。
11月4日(二)
悉尼--澳洲央行举行利率会议(0330)。
尼科西亚--欧洲央行执委科尔在经济学人杂志组织的为期一天的会议上，就“欧元区当前形势”发表演说(0700)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 王兴亚；审校 张荻)
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。