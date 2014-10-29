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货币新闻 | 2014年 10月 29日 星期三 08:00 BJT

台湾货币市场：10月29日及本/下提存期资金预期变化一览表

路透台北10月29日 - 台湾货币市场周三和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
    
    **宽松因素：
    --央行存单到期851.5亿台币。
    
    **紧缩因素：     
    --央行料发行存单。        
----------------------------------------------------------------------   
         
    **宽松因素：
    --央行存单到期 1兆(万亿)340亿台币：    
          10/30                  3,332.0亿台
                                          币
          10/31                3,603.5亿台币
          11/03                3,404.5亿台币
  
    **紧缩因素：    
    --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
    
----------------------------------------------------------------------  
    (下提存期)
    **宽松因素：
    --央行存单到期          4兆(万亿)536亿台币：    
      11/04                  2,535.50亿台币
      11/05                  2,366.00亿台币
      11/06                  2,249.30亿台币
      11/07                     39.00亿台币
      11/10                  4,911.80亿台币
      11/11                  1,837.50亿台币
      11/12                    628.00亿台币
      11/13                  7,192.80亿台币
      11/14                  2,779.50亿台币
      11/17                    486.90亿台币
      11/18                  4,355.10亿台币
      11/19                  2,715.50亿台币
      11/20                  4,018.00亿台币
      11/21                  1,115.50亿台币
      11/24                  2,097.60亿台币
      11/25                    969.00亿台币
      11/26                     36.00亿台币
      11/27                     19.00亿台币
      11/28                     13.00亿台币
      12/01                     15.00亿台币
      12/02                     96.00亿台币
      12/03                     60.00亿台币
 
    --公债还本付息86.55亿台币。 
     11/10        95甲7期8息  7.4375亿台币
     11/13       90甲8期13息  19.375亿台币
     11/14      89甲13期14息   17.7375亿台
                                        币
     11/16        94甲8期9息     6.0亿台币
     11/16        96甲7期7息     9.0亿台币
     11/18       93甲9期10息    10.5亿台币
     11/24       88甲2期16息   16.50亿台币
   
    --国库券到期250亿台币。
      11/24：财103-3期273天国库券250亿台币。
    
   --月底军公教薪饷拨款。
     
    **紧缩因素： 
    --11/04：央行估发行1,200亿台币一年期定存单，3日标售。
    --11/07：财政部增额发行10年期103甲13期公债，暂定金额350亿台币，4日标售。
    --11/10：央行估发行200亿台币两年期定存单，7日标售。
    --11/26：财政部发行30年期103甲16期公债，暂定金额300亿台币，21日标售。
    --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
    --营业税例行税款缴库。(完) 
               
    注：*表新增或更新。   

 (记者 林妙容; 审校 董永年)
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