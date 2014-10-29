台湾货币市场：10月29日及本/下提存期资金预期变化一览表

中美关系：特朗普称中国可能非法侵入过民主党人的电子邮件
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透台北10月29日 - 台湾货币市场周三和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期851.5亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 ---------------------------------------------------------------------- **宽松因素： --央行存单到期 1兆(万亿)340亿台币： 10/30 3,332.0亿台 币 10/31 3,603.5亿台币 11/03 3,404.5亿台币 **紧缩因素： --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 ---------------------------------------------------------------------- (下提存期) **宽松因素： --央行存单到期 4兆(万亿)536亿台币： 11/04 2,535.50亿台币 11/05 2,366.00亿台币 11/06 2,249.30亿台币 11/07 39.00亿台币 11/10 4,911.80亿台币 11/11 1,837.50亿台币 11/12 628.00亿台币 11/13 7,192.80亿台币 11/14 2,779.50亿台币 11/17 486.90亿台币 11/18 4,355.10亿台币 11/19 2,715.50亿台币 11/20 4,018.00亿台币 11/21 1,115.50亿台币 11/24 2,097.60亿台币 11/25 969.00亿台币 11/26 36.00亿台币 11/27 19.00亿台币 11/28 13.00亿台币 12/01 15.00亿台币 12/02 96.00亿台币 12/03 60.00亿台币 --公债还本付息86.55亿台币。 11/10 95甲7期8息 7.4375亿台币 11/13 90甲8期13息 19.375亿台币 11/14 89甲13期14息 17.7375亿台 币 11/16 94甲8期9息 6.0亿台币 11/16 96甲7期7息 9.0亿台币 11/18 93甲9期10息 10.5亿台币 11/24 88甲2期16息 16.50亿台币 --国库券到期250亿台币。 11/24：财103-3期273天国库券250亿台币。 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --11/04：央行估发行1,200亿台币一年期定存单，3日标售。 --11/07：财政部增额发行10年期103甲13期公债，暂定金额350亿台币，4日标售。 --11/10：央行估发行200亿台币两年期定存单，7日标售。 --11/26：财政部发行30年期103甲16期公债，暂定金额300亿台币，21日标售。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 --营业税例行税款缴库。(完) 注：*表新增或更新。 (记者 林妙容; 审校 董永年)
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)