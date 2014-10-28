更新版 1-中国公开市场：正回购量价皆稳显政策暂处观察期，但更多宽松政策可期

* 公开市场正回购操作量价皆稳

* 上轮宽松政策后仍处观察期

* 经济仍难现明显起色，政策预期犹存

* 公开市场暂停正回购或下调利率均是选项 (新增市场评论和更多细节)

路透上海10月28日 - 中国央行公开市场周二正回购操作量价皆稳，尽管市场对于正回购暂停或利率再次下行预期犹存，但央行暂时选择按兵不动，显示目前仍处上一轮宽松政策后的观察期。

业内人士并指出，多轮定向宽松政策退出后，经济依旧难现明显起色，关于进一步宽松政策推出的呼声仍不绝于耳。若基本面近期还无回暖迹象，公开市场料将继续释放宽松信号，暂停正回购或下调利率均是选项。

“早上又开始预期正回购会停或者利率会降，不过200亿也就是对冲到期量，最近的操作（规模）太稳定了，”北京一银行交易员称。

央行公告显示，今日公开市场进行了200亿元人民币14天期正回购操作，利率仍持稳在3.40%，而自9月30日以来正回购操作品种及规模均维持不变。

上海一银行交易员则谈到，在宽松的政策基调下，总体来说正回购缩量以及价格下调的预期还会占上风，而公开市场操作变化作为政策导向之一，仍会向市场传递更多宽松信号。

他还认为，正回购操作量多寡的意义已比较有限，央行释放流动性主要通过SLF等其他工具，市场主要关注点仍会在正回购利率的变动上。

路透前周五援引消息人士称，数家股份制商业银行已接获央行通知，将通过SLF获得流动性支持，每家规模约300亿元人民币，共计金额约2,000亿元左右；此外，央行此次发放的SLF期限三个月，利率为3.5%，比上次向五大国有银行发放的SLF降低了10-20个BP(基点)。

据路透计算，本周公开市场将有400亿元正回购到期，无央票到期，共计投放资金400亿元，其中今日到期为200亿元。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。

另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，二季度则未开展SLF，期末SLF余额为零。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 （周二） 200

（周四） 待定

逆回购 （周二） --

（周四） 待定

央票到期 --

正回购到期 400

逆回购到期 --

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