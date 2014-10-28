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亚洲 | 2014年 10月 28日 星期二 10:09 BJT

光大期货：沪铜跌势曲折，可采取反弹后分批轻仓卖出策略

以下内容节选自10月28日的《期货日报》：

“金九银十”的传统消费旺季即将过去，然而，无论铜价还是铜消费行业都丝毫没有体现出“旺季”特征。虽然铜市供应趋于宽松，但当前市场仍缺乏刺激铜价大幅下跌的“导火索”，短期难以大跌。

四季度铜价将继续遵循“明显下跌-振荡企稳-小幅反弹”的节奏运行。操作上，建议采取逢反弹抛空的策略。由于铜价反弹形成的“尖顶”较多，不容易把握，因此可采取反弹后分批轻仓卖出操作。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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