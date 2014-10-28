《HOME专栏》中国何以令全球铝市场前景混沌不明？

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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**铝制品定义的灰色地带**
那么如果某些出口的铝制品根本不算铝制品呢？
铝分析师对部分出口铝制品性质的忧虑渐增。有没有可能存在这种情况，即中国部分铝业人士把原铝做最小幅度加工，转型为基本“产品”，藉此规避出口税负呢？
在原铝出口必须课税15%，而铝制品出口增值税能够部分退税的情况下，奖励就摆在眼前。
如果真的是这样，此类产品将只是送进熔炉再行熔化，恢复“大宗商品等级”的原始外型。
可以理解，这是一个高度敏感的话题。但Adkins提出警告称，“我们认为从中国流出的金属量，远超过多数人的想像。”这样的看法并非绝无仅有。
这也是统计学家的噩梦。
由于中国铝制品出口稳步增加，这个问题将会恶化。中国9月铝制品出口34万吨，追平2011年5月创下的历史高位，年内至今的出口成长也较2013年的水平高出10%。
很少人预期这种趋势可能会很快反转。实际上，大多数人预估铝制品出口将持续加速。
这样的出口情况支持下面这种基本情景：西方市场稳步迈向供应短缺，而中国不管以哪种形式，在向外供应铝，填补该缺口。
尽管论辩的双方皆认同这一点，但这种情况导致计算模糊不清的程度，仍旧令花旗的Wilson和Natixis的Brown对全球市场供需状况的评估，出现天壤之别的差距。(完) (译文审校 杜明霞)
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世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)周二公布，美国4月消费者信心指数为120.3，预估为122.5，3月经 修正后为124.9，前值为125.6。 美国商务部公布，美国3月新屋销售较前月上升5.8%，至62.1万户，为2016年7月以来最高水平，好于预期的58.3 万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值)
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选