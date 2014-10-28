《HOME专栏》中国何以令全球铝市场前景混沌不明？

**铝制品定义的灰色地带**

那么如果某些出口的铝制品根本不算铝制品呢？

铝分析师对部分出口铝制品性质的忧虑渐增。有没有可能存在这种情况，即中国部分铝业人士把原铝做最小幅度加工，转型为基本“产品”，藉此规避出口税负呢？

在原铝出口必须课税15%，而铝制品出口增值税能够部分退税的情况下，奖励就摆在眼前。

如果真的是这样，此类产品将只是送进熔炉再行熔化，恢复“大宗商品等级”的原始外型。

可以理解，这是一个高度敏感的话题。但Adkins提出警告称，“我们认为从中国流出的金属量，远超过多数人的想像。”这样的看法并非绝无仅有。

这也是统计学家的噩梦。

由于中国铝制品出口稳步增加，这个问题将会恶化。中国9月铝制品出口34万吨，追平2011年5月创下的历史高位，年内至今的出口成长也较2013年的水平高出10%。

很少人预期这种趋势可能会很快反转。实际上，大多数人预估铝制品出口将持续加速。

这样的出口情况支持下面这种基本情景：西方市场稳步迈向供应短缺，而中国不管以哪种形式，在向外供应铝，填补该缺口。

尽管论辩的双方皆认同这一点，但这种情况导致计算模糊不清的程度，仍旧令花旗的Wilson和Natixis的Brown对全球市场供需状况的评估，出现天壤之别的差距。(完) (译文审校 杜明霞)