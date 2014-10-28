台湾货币市场：11月提存期资金预期变化一览表

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北10月28日 - 台湾货币市场11月提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期 3兆(万亿)9,603亿台币： 11/04 2,535.50亿台币 11/05 2,366.00亿台币 11/06 2,249.30亿台币 11/07 39.00亿台币 11/10 4,911.80亿台币 11/11 1,837.50亿台币 11/12 628.00亿台币 11/13 7,192.80亿台币 11/14 2,779.50亿台币 11/17 486.90亿台币 11/18 4,355.10亿台币 11/19 2,715.50亿台币 11/20 4,018.00亿台币 11/21 1,115.50亿台币 11/24 2,097.60亿台币 11/25 36.00亿台币 11/26 36.00亿台币 11/27 19.00亿台币 11/28 13.00亿台币 12/01 15.00亿台币 12/02 96.00亿台币 12/03 60.00亿台币 --公债还本付息86.55亿台币。 11/10 95甲7期8息 7.4375亿台币 11/13 90甲8期13息 19.375亿台币 11/14 89甲13期14息 17.7375亿台 币 11/16 94甲8期9息 6.0亿台币 11/16 96甲7期7息 9.0亿台币 11/18 93甲9期10息 10.5亿台币 11/24 88甲2期16息 16.50亿台币 --国库券到期250亿台币。 11/24：财103-3期273天国库券250亿台币。 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --11/04：央行估发行1,200亿台币一年期定存单，3日标售。 --11/07：财政部增额发行10年期103甲13期公债，暂定金额350亿台币，4日标售。 --11/10：央行估发行200亿台币两年期定存单，7日标售。 --11/26：财政部发行30年期103甲16期公债，暂定金额300亿台币，21日标售。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 --营业税例行税款缴库。(完) 注：*表新增或更新。 (记者 林妙容; 审校 董永年)
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。