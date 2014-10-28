中投天琪期货：漫漫熊市中上海螺纹钢期货无“底”可寻

从2013年春节开始，螺纹钢价格便开启了“跌跌不休”模式，除2013年6-8月有一波为期两个月、450元/吨以上幅度的反弹外，其他时间几乎都在下跌。虽然近两年来钢铁行业“淡季不淡，旺季不旺”频繁上演，但一蹶不振的价格还是让整个钢铁产业“不适应”，并加速了整个产业的结构调整。