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亚洲 | 2014年 10月 28日 星期二 10:12 BJT

中投天琪期货：漫漫熊市中上海螺纹钢期货无“底”可寻

以下内容节选自10月28日的《期货日报》：

从2013年春节开始，螺纹钢价格便开启了“跌跌不休”模式，除2013年6-8月有一波为期两个月、450元/吨以上幅度的反弹外，其他时间几乎都在下跌。虽然近两年来钢铁行业“淡季不淡，旺季不旺”频繁上演，但一蹶不振的价格还是让整个钢铁产业“不适应”，并加速了整个产业的结构调整。

截至昨日收盘，螺纹期货主力合约2549元/吨，铁矿石期货主力合约526元/吨，而杭州三级螺纹成交价格3050元/吨，实际港口矿石价格560元/吨，折算盘面交割品级价格高达620元/吨。与现货价格相比，螺纹钢期货价格（折算成过磅后价格）贴水约450元/吨，铁矿石期货价格贴水90元/吨以上。在市场强烈的看空预期下，期货价格出现超跌是可以理解的。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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