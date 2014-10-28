中投天琪期货：漫漫熊市中上海螺纹钢期货无“底”可寻

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以下内容节选自10月28日的《期货日报》：
从2013年春节开始，螺纹钢价格便开启了“跌跌不休”模式，除2013年6-8月有一波为期两个月、450元/吨以上幅度的反弹外，其他时间几乎都在下跌。虽然近两年来钢铁行业“淡季不淡，旺季不旺”频繁上演，但一蹶不振的价格还是让整个钢铁产业“不适应”，并加速了整个产业的结构调整。
截至昨日收盘，螺纹期货主力合约2549元/吨，铁矿石期货主力合约526元/吨，而杭州三级螺纹成交价格3050元/吨，实际港口矿石价格560元/吨，折算盘面交割品级价格高达620元/吨。与现货价格相比，螺纹钢期货价格（折算成过磅后价格）贴水约450元/吨，铁矿石期货价格贴水90元/吨以上。在市场强烈的看空预期下，期货价格出现超跌是可以理解的。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。