宝城期货：沪锌短期反弹动能衰竭，因供应明显回升

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以下内容节选自10月28日的《期货日报》：
10月下旬，锌价率先从低迷中开始反弹，但随着月底的临近，其反弹动力趋弱。长期来看，在市场普遍对2015年锌矿出现供应短缺的预期下，锌将是有色金属中最受资金青睐的品种，这将限制其价格的下行空间。
但是，2015年锌价最大的支撑因素是精炼锌短缺，而非锌矿短缺。锌冶炼产能变动较锌矿产能变动灵活，因此锌供应短缺是动态的，不宜乐观看高锌价。短期来看，受我国北方地区镀锌需求放缓，以及锌冶炼产能恢复的影响，锌价反弹动能逐步衰竭。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。