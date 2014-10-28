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亚洲 | 2014年 10月 28日 星期二 10:16 BJT

宝城期货：沪锌短期反弹动能衰竭，因供应明显回升

以下内容节选自10月28日的《期货日报》：

10月下旬，锌价率先从低迷中开始反弹，但随着月底的临近，其反弹动力趋弱。长期来看，在市场普遍对2015年锌矿出现供应短缺的预期下，锌将是有色金属中最受资金青睐的品种，这将限制其价格的下行空间。

但是，2015年锌价最大的支撑因素是精炼锌短缺，而非锌矿短缺。锌冶炼产能变动较锌矿产能变动灵活，因此锌供应短缺是动态的，不宜乐观看高锌价。短期来看，受我国北方地区镀锌需求放缓，以及锌冶炼产能恢复的影响，锌价反弹动能逐步衰竭。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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