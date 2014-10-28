港报社评：学生思退场机制，为占领谋活路--经济日报10月28日

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
占领事件已一个月，仍未见出路，事态持续势添警民关系、司法尊严硬伤，更恐步向流血悲剧收场。港府须释更多善意促成第二轮对话，学生更应深思退场机制，让占领得以善了。
自警方施放催泪弹的928事件后，占领运动已持续整整一个月，中大校长沈祖尧等学者昨发声，盼学生思考退场。相信学者与市民看到同一个问题，就是占领再僵持下去，各方皆成输家。
对香港社会而言，旷日持久的占领，除令警民关系空前紧绷，且占领者拒遵法庭禁制令撤出部分占领区，更令本港司法尊严备受挑战，动摇本港繁荣稳定基石。要和平化解眼前困局，有两个问题须迫切处理。
其一，促成第二轮对话。港府与学生上周二首轮对话后，政务司司长林郑月娥前天表示期待再与学生对话，学生方面却指对话没迫切性。
其二，更重要的是，学生应拟备退场机制。
作为运动组织者，若任由事态步向流血，实是不负责任，不但令其民主诉求更难实现，更罔顾占领者人身安全。且运动若以悲剧告终，势令香港社会种下更大仇恨、更难弥合的长期撕裂，赔上的将是香港未来，学生是否愿见？
在此艰难时刻，各方须知公众期望，就是尽快让占领和平退场。港府固应释出最大善意，提出更多具体解决办法，如提委会民主化等，促成第二轮对话；学生则应筹谋退场机制，指出占领和平解决路向。只有港府与学生皆以务实态度、共谋对话，才有望在此胶着困局中打开活路。 (A10)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。