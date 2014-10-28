《台湾利率预测》11月短票利率料在0.60-0.65%，资金情势估平稳

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
* 11月短票利率区间料在0.60-0.65%
* 资金情势平稳，无特殊紧缩因素
* 利率走扬预期虽在，但估发酵程度不高
路透台北10月28日 - 路透周二访谈六家金融机构预估，台湾11月提存期30天自保短票利率区间料在0.60-0.65%，与10月提存期的实质成交利率差距不大。主要因近期资金情势平稳，11月亦无特殊紧缩因素，市场对利率的预期趋于中性。
交易人士指出，在9月底的明显季底效应发酵后，10月初市场对利率走扬预期惊魂未定，原认为接下来每个月底的资金情势都不容小觑。但10月以来，市场资金陆续恢复平稳，票券商亦提前调度交易落点与资金缺口，让本月月底的市场资金虽仍有缺口，但利率暂时仅有小幅反应，不复见9月底动辄0.70-0.78%的高利率。
“11月的短票利率我们相信是和这个月差不多的，顶多高位部分往上1-2基点。”一位大型票券商交易主管说。
另一票券商交易员指出，虽然今年年中以后，市场主要资金供应者--大型银行似有“默契联盟”，逐步反应升息预期，让利率有隐然往上的压力，然而市场毕竟仍由供需决定，只要市场流动性仍然充足，要大幅引导利率扬升亦不容易。
另一定期配置买票资金的银行交易员也认为，近来台湾因股市不佳，且资产前景复杂，银行放贷亦不容易，暂时停泊在银行体系的短钱仍为数不少，使得利率并非只升不降。
以指标30天自保短票而言，其落点仍在12月提存期内，距离年底仍有一段时间，预估对年底的利率扬升预期不至于提前至11月发酵。但市场对12月提存期利率将明显走升已有共识。
台湾央行的统计资料显示，9月商业本票次级市场30天期平均利率初估值为0.64%；路透的统计显示，10月票券商与银行承作的30天自保短票利率区间目前在0.60-0.64%之间。
11月提存期的宽松因素包括：约4兆(万亿)台币的央行存单到期、公债付息86.55亿台币及250亿台币的国库券到期。
紧缩因素方面，11月财政部将发行共两期公债，总额预定为650亿台币，此外央行则将例行标售一年/两年期定存单，共1,400亿台币。
以下为各金融机构对11月提存期的30天自保短票利率预测：
金融机构 最低利率(%) 最高利率(%)
--------------------------------------------
大型票券商一 0.60 0.63
大型票券商二 0.60 0.65
大型银行一 0.60 0.65
大型银行二 0.60 0.65
大型票券商三 0.61 0.67
中型银行 0.61 0.67
--------------------------------------------
中 值 0.60 0.65 (完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。