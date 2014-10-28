《台湾利率预测》11月短票利率料在0.60-0.65%，资金情势估平稳

* 11月短票利率区间料在0.60-0.65%

* 资金情势平稳，无特殊紧缩因素

* 利率走扬预期虽在，但估发酵程度不高

路透台北10月28日 - 路透周二访谈六家金融机构预估，台湾11月提存期30天自保短票利率区间料在0.60-0.65%，与10月提存期的实质成交利率差距不大。主要因近期资金情势平稳，11月亦无特殊紧缩因素，市场对利率的预期趋于中性。

交易人士指出，在9月底的明显季底效应发酵后，10月初市场对利率走扬预期惊魂未定，原认为接下来每个月底的资金情势都不容小觑。但10月以来，市场资金陆续恢复平稳，票券商亦提前调度交易落点与资金缺口，让本月月底的市场资金虽仍有缺口，但利率暂时仅有小幅反应，不复见9月底动辄0.70-0.78%的高利率。

“11月的短票利率我们相信是和这个月差不多的，顶多高位部分往上1-2基点。”一位大型票券商交易主管说。

另一票券商交易员指出，虽然今年年中以后，市场主要资金供应者--大型银行似有“默契联盟”，逐步反应升息预期，让利率有隐然往上的压力，然而市场毕竟仍由供需决定，只要市场流动性仍然充足，要大幅引导利率扬升亦不容易。

另一定期配置买票资金的银行交易员也认为，近来台湾因股市不佳，且资产前景复杂，银行放贷亦不容易，暂时停泊在银行体系的短钱仍为数不少，使得利率并非只升不降。

以指标30天自保短票而言，其落点仍在12月提存期内，距离年底仍有一段时间，预估对年底的利率扬升预期不至于提前至11月发酵。但市场对12月提存期利率将明显走升已有共识。

台湾央行的统计资料显示，9月商业本票次级市场30天期平均利率初估值为0.64%；路透的统计显示，10月票券商与银行承作的30天自保短票利率区间目前在0.60-0.64%之间。

11月提存期的宽松因素包括：约4兆(万亿)台币的央行存单到期、公债付息86.55亿台币及250亿台币的国库券到期。

紧缩因素方面，11月财政部将发行共两期公债，总额预定为650亿台币，此外央行则将例行标售一年/两年期定存单，共1,400亿台币。

以下为各金融机构对11月提存期的30天自保短票利率预测：

金融机构 最低利率(%) 最高利率(%)

--------------------------------------------

大型票券商一 0.60 0.63

大型票券商二 0.60 0.65

大型银行一 0.60 0.65

大型银行二 0.60 0.65

大型票券商三 0.61 0.67

中型银行 0.61 0.67

--------------------------------------------