港报社评：占领运动狂飈满月冷静思量进退得失--明报10月28日

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
今日是占领运动满一个月，历经所谓广场公投的大转折之后，运动陷入进退维谷困境。如何走下去，不单关乎今次运动成败，也涉及民主运动的前景；期望运动持份者在狂飈激情过后，事态沉淀下来之际，停一停，检视占领运动的初衷。
占领运动发端于占领中环，虽云占中三子策划了约一年半，不过运动之诞生由偶然因素促成。占领运动从一开始，就偏离占中原本规划。
占领运动扩大之后，参加者良莠不齐。占中最具道德感召力的爱与和平，不少参加者弃如敝屣，与警方对抗对打；占中标榜遇到警方执法，参加者安静躺下来，让警员逐个抬走，以显示公民抗命高尚情操的一幕，从未出现。
占领运动改变了占中的初衷，由占领中环改为占领港九主要干道之后，为运动带来难以承受的变数。
另外，占领运动对经济造成的影响，开始浮现。业界向高等法院申请禁止封堵旺角与中信大厦的禁制令，已获批准延长继续有效，有占领人士声言不会遵行，抗拒法庭裁决不单涉嫌藐视法庭，更是冲击司法制度和司法机构的权威。
占领运动持份者反思之后，会采取什么行动，尚待揭晓。从对民主运动有益、符合市民利益的角度，无论后续怎么做，首要不应再侵扰市民的生活。挽回民心、占领人心，应该是现阶段占领运动的目标。学生有自由选择回不回家，但交通回复畅通、社会回复秩序、市民回复正常生活，事关日后争取民主的动力；期望持份者，特别是学生掌握时机，创造空间。(A04)
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。