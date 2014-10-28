港报社评：靠公投“救亡”，学联药石乱投--星岛日报10月28日

戴耀廷和周永康昨提出举行全港公投，欲给疲态渐露、日趋萎缩的运动注射强心剂，但这一「救亡」招数比其政治诉求更加不切实际，可见学联与占中三子在目前困局下药石乱投，可打的牌已愈来愈少。

占中发起人本来为这场运动冠以「爱与和平」的称号，实际情况却是暴力冲突连连，激烈冲击不断。发起人本来为这场运动定性为公民抗命，实际情况却是每当警方拘捕生事的示威者，群众都粗暴「抢人」，抗拒被捕。

这都清楚显示运动已变质和失控，继续下去必成灾难，故即使泛民主派头面人物和同情运动的人士，都呼吁占领人士把握机会退场。可是，学联领袖为保「英雄」地位，坚持占领到底，不顾运动气势急速转弱的现实。

占领运动过去曾举行民间公投，大振军心，今次发起人面对困境又想照办煮碗，竟提出与政府合作搞「没约束力」的公投，可说天真得可笑。中央绝不会容许本港搞官方认可的公投，以免为日后公投独立打开缺口。

至于再来一次民间公投，以往几次的参加人数都远低于国际公投标准，而公投题目又往往遭激进派骑劫，最关键的问题，是市民是否同意继续占领堵路，但是至今没有人够勇气提出，怕遭人批评为藉公投来准备退场。

在这时刻，反占中大联盟周融等发起「还路于民」签名行动，图与占领运动斗人数，斗气势，但此举只会引导对方搞全港公投以对应，殊属不智，倒不如加强向公众说明占领行动破坏法治，损害香港根基，来得更有意义。(A06)

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