港报社评：靠公投“救亡”，学联药石乱投--星岛日报10月28日

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
戴耀廷和周永康昨提出举行全港公投，欲给疲态渐露、日趋萎缩的运动注射强心剂，但这一「救亡」招数比其政治诉求更加不切实际，可见学联与占中三子在目前困局下药石乱投，可打的牌已愈来愈少。
占中发起人本来为这场运动冠以「爱与和平」的称号，实际情况却是暴力冲突连连，激烈冲击不断。发起人本来为这场运动定性为公民抗命，实际情况却是每当警方拘捕生事的示威者，群众都粗暴「抢人」，抗拒被捕。
这都清楚显示运动已变质和失控，继续下去必成灾难，故即使泛民主派头面人物和同情运动的人士，都呼吁占领人士把握机会退场。可是，学联领袖为保「英雄」地位，坚持占领到底，不顾运动气势急速转弱的现实。
占领运动过去曾举行民间公投，大振军心，今次发起人面对困境又想照办煮碗，竟提出与政府合作搞「没约束力」的公投，可说天真得可笑。中央绝不会容许本港搞官方认可的公投，以免为日后公投独立打开缺口。
至于再来一次民间公投，以往几次的参加人数都远低于国际公投标准，而公投题目又往往遭激进派骑劫，最关键的问题，是市民是否同意继续占领堵路，但是至今没有人够勇气提出，怕遭人批评为藉公投来准备退场。
在这时刻，反占中大联盟周融等发起「还路于民」签名行动，图与占领运动斗人数，斗气势，但此举只会引导对方搞全港公投以对应，殊属不智，倒不如加强向公众说明占领行动破坏法治，损害香港根基，来得更有意义。(A06)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。