南华期货：沪胶价格重心不断抬升，受产胶国联手救市措施激励

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以下内容节选自10月28日的《期货日报》：
自9月下旬以来，沪胶指数已经从其年内的低点位置11730元/吨开始缓步走出，运行重心不断上升，上周甚至一举突破了13000元/吨关口。从技术指标来看，上周胶价连收几条阳线，目前价格逼近布林线的上轨位置附近，与前期的弱势格局已经截然不同了。
10月中旬，各大产胶国终于无法再直视胶价的低迷，开始纷纷宣布出台各种救市政策。此次世界各大产胶国可以说是少有的齐心协力，救市政策的密集出炉给了当前疲弱的胶市一剂“强心针”。而近几周以来胶价也非常配合地止跌反弹，走出了谷底位置。 尽管在产胶国联手救市政策的密集出炉下，胶价开始止跌反弹，市场前期的空头心态已有转变，不过本轮政策面的刺激能烘托住胶价多久依然值得怀疑。从技术指标来看，胶价目前已经逼近布林带上轨的压力位，此时追涨仍需谨慎以待。当前1411合约仍然面临着巨大的老胶交割压力，在交割日之前，恐怕胶价继续上行仍会遇到较大的阻力。操作上，当前沪胶主力1501合约价格已经反弹至13500元/吨左右，建议产业链上的现货持有者可利用看跌期权做好保值工作。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。