南华期货：沪胶价格重心不断抬升，受产胶国联手救市措施激励

自9月下旬以来，沪胶指数已经从其年内的低点位置11730元/吨开始缓步走出，运行重心不断上升，上周甚至一举突破了13000元/吨关口。从技术指标来看，上周胶价连收几条阳线，目前价格逼近布林线的上轨位置附近，与前期的弱势格局已经截然不同了。

10月中旬，各大产胶国终于无法再直视胶价的低迷，开始纷纷宣布出台各种救市政策。此次世界各大产胶国可以说是少有的齐心协力，救市政策的密集出炉给了当前疲弱的胶市一剂“强心针”。而近几周以来胶价也非常配合地止跌反弹，走出了谷底位置。 尽管在产胶国联手救市政策的密集出炉下，胶价开始止跌反弹，市场前期的空头心态已有转变，不过本轮政策面的刺激能烘托住胶价多久依然值得怀疑。从技术指标来看，胶价目前已经逼近布林带上轨的压力位，此时追涨仍需谨慎以待。当前1411合约仍然面临着巨大的老胶交割压力，在交割日之前，恐怕胶价继续上行仍会遇到较大的阻力。操作上，当前沪胶主力1501合约价格已经反弹至13500元/吨左右，建议产业链上的现货持有者可利用看跌期权做好保值工作。(完)