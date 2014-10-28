港报社评：怂恿违反禁制令，触犯藐视法庭罪--文汇报10月28日

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
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高院昨天决定延长旺角及金钟禁制令，法官区庆祥提醒，任何人都要遵从禁制令，协助及怂恿违反禁制令的人士，亦是藐视法庭。高院上周一颁布临时禁制令后，反对派和「占中」主事者协助及怂恿占领人士违反禁制令，显然是触犯了藐视法庭罪。如今法庭延长禁制令，任何人若继续非法占领，以及继续协助及怂恿违反禁制令的人士，都须负上刑责。
高院昨天决定原本颁下的临时禁制令继续生效，并针对旺角的禁制令，修改条款，规定入禀人及持有书面委任的代理人，都可以执行禁制令。工党主席李卓人声称，示威者违反禁制令不代表不尊重法庭。身为大律师的公民党主席余若薇不认为目前法治受到破坏，称禁制令仅由单方面提出。「占中」发起人之一的戴耀廷声称法官判刑时会考虑公民抗命因素，怂恿占领人士违反禁制令。
由于反对派和「占中」主事者协助及怂恿违反禁制令，促使旺角和金钟占领区的示威者誓要「占领到底」，对可能触犯藐视法庭罪完全不当一回事。
香港法治的一个重要方面，是市民必须尊重法庭判决，尊重法庭命令，完全遵从法庭的命令去做。
高院决定延长禁制令后，占领者应知所进退，遵守禁制令，立即撤出占领区是明智的选择，如果不遵从法庭的禁制令，会有严重的法律后果。如果一再藐视法庭，刑责罪加一等。人们要认清「占中」主事者怂恿违反禁制令的严重后果，避免充当「占中」主事者的炮灰。(A07)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。