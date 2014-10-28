港报社评：怂恿违反禁制令，触犯藐视法庭罪--文汇报10月28日

高院昨天决定延长旺角及金钟禁制令，法官区庆祥提醒，任何人都要遵从禁制令，协助及怂恿违反禁制令的人士，亦是藐视法庭。高院上周一颁布临时禁制令后，反对派和「占中」主事者协助及怂恿占领人士违反禁制令，显然是触犯了藐视法庭罪。如今法庭延长禁制令，任何人若继续非法占领，以及继续协助及怂恿违反禁制令的人士，都须负上刑责。

高院昨天决定原本颁下的临时禁制令继续生效，并针对旺角的禁制令，修改条款，规定入禀人及持有书面委任的代理人，都可以执行禁制令。工党主席李卓人声称，示威者违反禁制令不代表不尊重法庭。身为大律师的公民党主席余若薇不认为目前法治受到破坏，称禁制令仅由单方面提出。「占中」发起人之一的戴耀廷声称法官判刑时会考虑公民抗命因素，怂恿占领人士违反禁制令。

由于反对派和「占中」主事者协助及怂恿违反禁制令，促使旺角和金钟占领区的示威者誓要「占领到底」，对可能触犯藐视法庭罪完全不当一回事。

香港法治的一个重要方面，是市民必须尊重法庭判决，尊重法庭命令，完全遵从法庭的命令去做。

高院决定延长禁制令后，占领者应知所进退，遵守禁制令，立即撤出占领区是明智的选择，如果不遵从法庭的禁制令，会有严重的法律后果。如果一再藐视法庭，刑责罪加一等。人们要认清「占中」主事者怂恿违反禁制令的严重后果，避免充当「占中」主事者的炮灰。(A07)

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