《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--10月28日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= 暂无 =======================================================================================

2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *中山城建集团 4 2 12 10/31簿记建档 农业银行 AA- 10/31 11/3 ======================================================================================= *山西焦煤集团 30 10 12 11/4簿记建档 光大银行 AAA 11/5 11/6

招商银行 ======================================================================================= *江西省高速公路 20 20 12 11/4簿记建档 兴业银行 AAA 11/5 11/6 投资集团 华夏银行 ======================================================================================= *扬州经济技术 10 5 12 11/4簿记建档 浙商银行 AA 11/6 11/7 开发区开发总公司 ======================================================================================= *西宁城市投资 10 5 12 11/4簿记建档 浦发银行 AA 11/6 11/7 管理 光大证券 ======================================================================================= 山东宏桥新型 30 10 12 10/29簿记建档 招商银行 AA 10/30 10/31 材料 ======================================================================================= 安信证券 41 12 3 10/29招标 浦发银行 AAA 10/30 10/31

(最高发行余额) 中信银行 ======================================================================================= 鞍山城建投 10 5 12 10/30簿记建档 招商银行 AA+ 10/31 11/3 发展公司 ======================================================================================= 牡丹江国资 10 3 12 10/30簿记建档 中信建投证券 AA 10/31 11/3 投资控股 南京银行 ======================================================================================= 河北国资控股 20 5 12 10/30簿记建档 民生银行 AA 10/31 11/3 运营公司 ======================================================================================= 东方证券 50 25 83天 10/30招标 浦发银行 AAA 10/31 11/3

(最高发行余额) ======================================================================================= 洪涛装饰 5 3 12 10/30簿记建档 平安银行 AA- 11/3 11/4 ======================================================================================= 杭州交通投资 22 6 12 10/30簿记建档 平安银行 AA+ 10/31 11/3 集团 中信银行 ======================================================================================= 内蒙古双欣 12 6 12 10/30簿记建档 建设银行 AA(中诚信) 10/31 11/3 能源化工 浦发银行 AA-(新世纪) ======================================================================================= 郑州路桥建设 2 2 12 10/30簿记建档 广发银行 AA- 10/31 11/3 投资集团 ======================================================================================= 南京新工投资 60 20 12 10/31簿记建档 南京银行 AA+ 11/3 11/4 集团 建设银行 ======================================================================================= 大连港 40 10 12 11/3簿记建档 光大银行 AAA 11/4 11/5

民生银行 ======================================================================================= 株洲高科集团 20 8 12 11/3簿记建档 建设银行 AA 11/4 11/5 ======================================================================================= 上海能源 20 5 12 11/3簿记建档 工商银行 AA+ 11/4 11/5

建设银行 ======================================================================================= 江苏省华建 7 3.5 12 11/3簿记建档 光大银行 AA- 11/4 11/5 建设股份有限公司 ======================================================================================= 广东省航运 15 5 12 11/3簿记建档 工商银行 AA 11/4 11/5 集团 ======================================================================================= 宁波金田投资 9 3 12 11/3簿记建档 中国银行 AA 11/5 11/6 控股 国开行 =======================================================================================

3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *广东粤海控股 50 15 7 10/31簿记建档 广发银行 AAA 11/3 11/4

交通银行 ======================================================================================= *吉林省高速 50 10 7 11/4簿记建档 国开行 AA+ 11/5 11/6 公路集团 (第5年末投资人回售选择权) 兴业银行 ======================================================================================= *鲁信创投 4 4 5 11/4簿记建档 光大银行 AA 11/5 11/6 ======================================================================================= *大唐集团 50 50 永续中票 11/4簿记建档 中信银行 AAA 11/6 11/7

(第5年末及其后每个付息日附发行人赎回权) 招商银行

(每5年重置利率，若未赎回第6年开始+300bp) ======================================================================================= *营口沿海 15 10 5 11/4簿记建档 招商证券 AA 11/6 11/7 开发建设 浦发银行 ======================================================================================= *中国有色矿业 60 30 永续中票 11/4簿记建档 工商银行 AA+ 11/6 11/7 集团 (含两品种，两品种间可双向回拨) 渤海银行

(分别为第3或5年末及其后每个付息日附发行人赎回权，若未赎回，第4或第6年开始+300bp) ======================================================================================= *西宁城市投资 25 15 5 11/4簿记建档 浦发银行 AA 11/6 11/7 管理 光大证券 ======================================================================================= *深圳航空 7 7 3 11/4簿记建档 中国银行 AA+ 11/6 11/7 ======================================================================================= *河南省收费 70 40 5 11/4-11/5簿记 国开行 AA+ 11/6 11/7 还贷高速公路管理公司 民生银行 ======================================================================================= 济南西城投资 20 15 5 10/29簿记建档 兴业银行 AA+ 10/30 10/31 开发集团 3 3 ======================================================================================= 中国轻工集团 12 5.5 5 10/29簿记建档 建设银行 AA+ 10/30 10/31

进出口银行 ======================================================================================= 河北国资控股 10 5 5 10/30簿记建档 民生银行 AA 10/31 11/3 运营公司 ======================================================================================= 北京京城机电 12.5 12.5 5 10/30簿记建档 北京银行 AA+ 10/31 11/3 控股公司 中信银行 ======================================================================================= 山东黄金集团 50 30 永续中票 10/31簿记建档 兴业银行 AAA 11/3 11/4

(第3年末及其后每个付息日附发行人赎回权) 中国银行

(每三年重置利率，若未赎回第4年开始+300bp) ======================================================================================= 新疆天富集团 4.5 4.5 5 10/31簿记建档 中国银行 AA 11/4 11/5 ======================================================================================= 绍兴市水务 5 5 5 11/3簿记建档 交通银行 AA 11/4 11/5 集团 国信证券 ======================================================================================= 中国建材 100 50 永续中票 11/3簿记建档 中信证券 AAA 11/4 11/5 (第5年末及其后每个付息日附发行人赎回权) 浦发银行

(每5年重置利率，若未赎回第6年开始+300bp) ======================================================================================= 中国广核集团 45 5 5 11/3簿记建档 国开行 AAA 11/4 11/5

进出口行 ======================================================================================= 国家开发 65 40 10 11/3簿记建档 中国银行 AAA 11/5 11/6 投资公司 建设银行 =======================================================================================

4.以下为将发行或申请发行集合票据:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日