《中国企业债发行日程表》--10月28日

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *上海城建投 20 10 11/4簿记建档 -- AAA 11/5-11/7 国泰君安证券 开发总公司 (第3-6年末每年还10%本金，第7-10年末每年还15%本金) 西部证券 ========================================================================================= 自贡高新投资 10 7 10/22簿记建档 5.73% AA 10/23-10/29 国信证券
(第3-7年末每年还20%本金) 国开证券 ========================================================================================= 北京天恒 15 6 10/23簿记建档 5.40% AA 10/24-10/30 国金证券 置业集团 ========================================================================================= 广东高速公路 20 15 10/28簿记建档 上限6.10% AA+ 10/29-10/31 广发证券 有限公司 (广东省交通集团提供担保) 摩根士丹利华鑫证券 ========================================================================================= 三门县国资 4 7 10/28簿记建档 *上限8.00% AA- 10/29-11/4 国信证券 投资控股 (第3-7年末每年还20%本金/以国有土地使用权担保) ========================================================================================= 温州鹿城城市 12 7 10/31簿记建档 -- AA 11/3-11/4 浙商证券 发展公司 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 浙江新昌 6 7 10/29簿记建档 *上限7.50% AA- 10/30-11/5 国信证券 投资发展公司(第3-7年末每年偿还20%本金/中国投融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 北京首都创业 20 永续债 10/31簿记建档 -- AAA 11/3-11/5 海通证券 集团 (每三年为一个重定价周期，期末发行人可选择延长一个周期或兑付)
(浮动利率，前四个重定价周期基本利差不变)
(第五个周期基本利差+300bp，第六个周期基本利差+600bp) ========================================================================================= 镇江丹徒区 15 7 10/31簿记建档 上限8.16% AA 11/3-11/5 国开证券 建投公司 (第3-7年末每年还20%本金，镇江交通投资建设发展公司担保) 东莞证券 ========================================================================================= 岳阳惠临投资 13 7 10/31簿记建档 上限8.46% AA 11/3-11/7 太平洋证券 发展公司 (第3-7年末每年还20%本金，以国有土地是使用权抵押担保) ========================================================================================= 玉环县交通 5 7 10/31簿记建档 -- AA 11/3-11/7 国信证券 投资集团 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 乌兰察布市 12 7 11/3簿记建档 上限8.86% AA- 11/4-11/5 日信证券 集宁区城建投开发 (第3-7年末每年还20%本金/以国有土地使用权抵押担保) ========================================================================================= 惠安县城乡 9 7 11/3簿记建档 上限7.56% AA 11/4-11/7 东兴证券 建设投资经营 (第3-7年末每年还20%本金/以土地使用权抵押担保) =========================================================================================
以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 =========================================================================================
以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 攀枝花城建投 6 5 10/29簿记建档 *上限7.00% AA 10/30-11/3 平安证券 经营公司小微企业增信债 (第3年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================== 注: *表示新增。(完) (整理 丁淑琴； 审校 吴芳)
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。