澳新汇市：澳元和新西兰元持坚，央行会议前投资者保持谨慎

投资人在周三美联储为期两日政策会议结束前，仍保持谨慎。

即使美联储结束大规模购债刺激，市场大多预料美联储将再度重申，在升息之前还有很长一段路要走。

“对于美联储将结束量化宽松的预期相当高，我们认为澳元(会议之的)将升破0.8820美元，”新加坡道明证券(TD Securities)亚太研究主管Annette Beacher表示。但她也表示，0.8860的关键阻力将很难突破，除非有国内因素的推动。

新西兰元 报0.7891美元，投资人关注新西兰央行声明。

新西兰央行将于周四早上宣布最新声明，预期将维持指标利率于3.5%不变。

在央行发布声明前，新西兰元交投料保持平静。(完)

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