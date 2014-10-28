台湾汇市：台币实质交易随非美货币区间微升，因美国服务业数据放缓

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
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路透台北10月28日 - 台币兑美元 周二早盘实质交易盘初区间微升。汇银人士认为，由于美国最新公布服务业数据放缓至六个月低位，市场预期FOMC利率决策会议将释出安抚市场的温和言论，带动台币早盘随非美货币稍有反弹。
美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)周二起将举行为期两天的利率决策会议，并将于周三宣布利率决定，汇银人士对此表示，目前市场揣测美联储即便10月正式结束大规模购债举措，但升息时点也不致太快，因为美国经济复苏步调尚未稳健。
此外，交易员也提及，今日台股 大涨逾1%、韩元续升及月底出口商抛汇卖需可望加温等皆有利于台币区间偏升，不过台币交投升破30.380即有油款等大型进口商进场买汇，预估台币今日实质交投在30.370-30.400的区间窄幅波动。
〞台股大涨，盘初仍看不出外资有明显汇入迹象，除非后续外资积极汇入，台币才会靠向30.360。〞一位本地大型商银交易人士表示。
本地时间10:03，交易员表示，台北外汇成交量为1.28亿美元，交投趋向平稳；台股加权股价指数 则是大涨1.51%，市场气氛较有利于外资偏向汇入。
盘初台币主要交易区间在30.375-30.394；上交易日主要区间在30.375-30.404。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点折价较上日尾盘微幅缩减；一个月远汇报价 暂报在30.364/30.378左右，上日纽约盘收在30.350。
交易员预测今日集中交易区间：
* 30.370-30.400
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。