台湾汇市：台币实质交易随非美货币区间微升，因美国服务业数据放缓

路透台北10月28日 - 台币兑美元 周二早盘实质交易盘初区间微升。汇银人士认为，由于美国最新公布服务业数据放缓至六个月低位，市场预期FOMC利率决策会议将释出安抚市场的温和言论，带动台币早盘随非美货币稍有反弹。

美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)周二起将举行为期两天的利率决策会议，并将于周三宣布利率决定，汇银人士对此表示，目前市场揣测美联储即便10月正式结束大规模购债举措，但升息时点也不致太快，因为美国经济复苏步调尚未稳健。

此外，交易员也提及，今日台股 大涨逾1%、韩元续升及月底出口商抛汇卖需可望加温等皆有利于台币区间偏升，不过台币交投升破30.380即有油款等大型进口商进场买汇，预估台币今日实质交投在30.370-30.400的区间窄幅波动。

〞台股大涨，盘初仍看不出外资有明显汇入迹象，除非后续外资积极汇入，台币才会靠向30.360。〞一位本地大型商银交易人士表示。

本地时间10:03，交易员表示，台北外汇成交量为1.28亿美元，交投趋向平稳；台股加权股价指数 则是大涨1.51%，市场气氛较有利于外资偏向汇入。

盘初台币主要交易区间在30.375-30.394；上交易日主要区间在30.375-30.404。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点折价较上日尾盘微幅缩减；一个月远汇报价 暂报在30.364/30.378左右，上日纽约盘收在30.350。

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.370-30.400

最新相关报导链接：

--《综述》美国服务业成长放缓，成屋待完成销售不及预期

--《焦点》彻底实施资本规则，通不过压力测试的欧洲银行将达36家

--《全球汇市》美元全线走弱，市场等待美联储政策会议结果