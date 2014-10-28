台湾债市：五年券殖利率微跌，量能急冻观望美联储会议

路透台北10月28日 - 台湾五年公债103/15 殖利率周二跟随美债小幅下跌。交易员表示，台债方面缺乏自有消息面刺激，料随美联储会议结论波动，观望气氛浓厚，量能急冻。

他们指出，各方目前仍多认为美联储会议后将释出中性偏鸽派的言论，不过本次是宽松购债全数结束的时点，对美联储后续举措仍存疑问，保守观望的氛氛充斥市场，台债早盘交投相当清淡。

“对这次还是会有点忐忑不安，不知道美联储有没有新东西要丢出来，〞一位大型银行的交易员表示。

另一位银行交易员认为，在周四凌晨美国FOMC会议结束前，不排除市场波动幅度将限缩在窄幅之内，近期仍应注意埃博拉疫情以及风险性资产如股市、公司债市场的表现。

周二至周三美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)将召开议息会议，本地时间周四凌晨宣布利率决定。

至于台股今日大涨，债市方面倒也未受其影响。本地时间10:26，台股 升1.43%报8,751.39点。

美国公债价格周一小涨，受助于避险买盘，因对美国经济数据不佳的担忧，以及巴西现任总统在周末大选中连任导致本国股市急跌等因素促使投资者寻求避险。指标10年期公债价格 收益率报2.260%，上周五尾盘为2.275%。

预估指标公债主要交投区间： • 五年公债103/15 ：1.17-1.20% • 10年增额公债103/13R ：1.63-1.66%

本地时间10:27时最新报价： • 103/15期五年公债殖利率跌0.10基点报1.19%。 • 10年增额公债103/13R发行前交易殖利率跌0.13基点报1.6500%。

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