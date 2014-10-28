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亚洲 | 2014年 10月 28日 星期二 16:56 BJT

更新版 2-中国汇市：人民币连续第三天收升，短期料保持稳中见升态势

* 人民币连续第三天收升
    * 中间价续升至一周高点
    * 短期市场料保持稳中见升态势
    * 6.11元上方升值阻力有待消化

 (更新收盘报价和评论)
    路透北京10月28日 - 中国人民币兑美元 周二连续第三天收升，跟随中间价
方向，结汇占据上风。交易员认为，短期市场料继续保持稳中见升的走势。
    
    人民币中间价今日续升并创一周高点，且离岸人民币亦走升，均助推人民币做多情绪。
日高和收盘价均分别继续刷新今年3月7日和2月24日以来的新高。
         
    一股份行交易员表示，在6.1100元上方对人民币构成的升值阻力有待消化，“看一下最
近美元能不能反弹一点，不然还是要往下走啊，每天一点，（6.11元）最终肯定会破的。”
    
    不过，中国经济下行压力仍大，料给人民币升值形成阻力。中国国家统计局周二公布，
1-9月全国规模以上工业企业实现利润总额43,652.2亿元人民币，同比增长7.9%，增速比1-8
月继续回落2.1个百分点。显示企业效益下滑，经济下行压力仍大。 

    全球汇市，美元周二维持跌势，此前在隔夜市场上亦曾下滑，因疲弱的经济数据抑制投
资人风险意愿，并压低美国公债收益率。 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
 在岸市场人民币兑美元           今日             上日        升贬
 即期成交价格                   6.1133           6.1167      0.06%
 中间价                         6.1421           6.1446      0.04%
 成交额                         157亿美元                    
                                                             
 日内相对于中间价最大波幅       0.49% (上限±2%  日高        日低
                                )                            
 日内波动幅度(pips)             43               6.1120      6.1163
 2014年来即期升贬值幅度         -0.97%                       
 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1  1370                         
 Y=CFXS>                                                     
                                                             
 离岸人民币市场,北京时间16:45   今日             上日        
 1年期NDF                       6.2315/65        6.2385      
 CNH即期                        6.1155/76        6.1192      
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完)

 (发稿 倪蔚丹/李然；; 审校 李文科/张喜良/杨淑祯)
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