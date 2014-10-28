更新版 2-中国汇市：人民币连续第三天收升，短期料保持稳中见升态势

* 人民币连续第三天收升 * 中间价续升至一周高点 * 短期市场料保持稳中见升态势 * 6.11元上方升值阻力有待消化 (更新收盘报价和评论) 路透北京10月28日 - 中国人民币兑美元 周二连续第三天收升，跟随中间价 方向，结汇占据上风。交易员认为，短期市场料继续保持稳中见升的走势。 人民币中间价今日续升并创一周高点，且离岸人民币亦走升，均助推人民币做多情绪。 日高和收盘价均分别继续刷新今年3月7日和2月24日以来的新高。 一股份行交易员表示，在6.1100元上方对人民币构成的升值阻力有待消化，“看一下最 近美元能不能反弹一点，不然还是要往下走啊，每天一点，（6.11元）最终肯定会破的。” 不过，中国经济下行压力仍大，料给人民币升值形成阻力。中国国家统计局周二公布， 1-9月全国规模以上工业企业实现利润总额43,652.2亿元人民币，同比增长7.9%，增速比1-8 月继续回落2.1个百分点。显示企业效益下滑，经济下行压力仍大。 全球汇市，美元周二维持跌势，此前在隔夜市场上亦曾下滑，因疲弱的经济数据抑制投 资人风险意愿，并压低美国公债收益率。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1133 6.1167 0.06% 中间价 6.1421 6.1446 0.04% 成交额 157亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.49% (上限±2% 日高 日低 ) 日内波动幅度(pips) 43 6.1120 6.1163 2014年来即期升贬值幅度 -0.97% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1 1370 Y=CFXS> 离岸人民币市场,北京时间16:45 今日 上日 1年期NDF 6.2315/65 6.2385 CNH即期 6.1155/76 6.1192 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 倪蔚丹/李然；; 审校 李文科/张喜良/杨淑祯)