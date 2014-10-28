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亚洲 | 2014年 10月 28日 星期二 10:34 BJT

《汇市简讯》美元兑韩元主要支撑位在1,049

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* 多年来的汇价水准1,049，正好略低于当前汇价

* 近期升破该水准，使得后市转为看多

* 短线可能下跌，测试50/200日移动均线切入位1,041/43

* 当周线收在1,049上方时，焦点仍在逢低买进

* 周线若收在该水准下方，则暗示将测试1,000水准

* 图表：link.reuters.com/pum33w(完)

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