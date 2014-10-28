《综述》沪港通不会无限期搁置，但启动迟缓将影响中国资本市场开放进程

* 香港局势不稳，不利沪港通平稳推出

* 作为既定政策，沪港通不会无限期搁置

* 启动迟缓将会影响资本市场开放进程

作者 林琦

路透上海／香港10月28日 - 众所关注的沪港通迟迟未见启动，甚至有媒体报导称将无限期推迟。诚然，当前香港局势不稳，确实不是沪港通启动的最佳时机，但沪港通作为中国资本市场开放的关键一步，已是“箭在弦上，不得不发”。

若搁置沪港通，意味着中国资本市场开放的开倒车，同时令人民币国际化以及未来人民币汇率实现完全可兑换的进程顿生波折。沪港通推出应是大势所趋，而其启动早晚，也的确会影响到中国资本市场开放的进程。

本周一揭幕的以“人民币国际化”为主题的路透中国峰会上，沪港通已成为出席嘉宾的热门话题之一。

海通国际证券集团有限公司 行政总裁林涌表示，沪港通是一项投资方式的创新政策，好的市场环境是确保成功的关键，但“占中”已导致香港证券市场出现不稳定的现象，令现在就推出这一新政存在冒险成份。

“香港现在的外部市场环境不稳定，‘占中”已导致股市剧烈波动，这样的市场环境不适合新政策的推出，不能冒险。” 不过他相信，沪港通的推出只是时间问题。

中国证监会今年4月公布将开展沪港通试点，需时六个月准备，即10月可以开通，惟具体实施日期视乎各方准备情况而定。试点初期，对人民币跨境投资额度实行总量管理，并设置每日额度。

市场原本普遍预期，沪港通有望于本周一启动，但最终“只听楼梯响，不见人下来”，监管层对何时启动始终保持缄默。近日更有媒体报导，沪港通受“占中”事件影响，可能无限期搁置。这一报导令周一沪港两地股市承压，香港恒生指数 和沪综指 周一分别收低0.7%和0.5%。

中港两地监管层则对报导做出相应回应，香港证交所周日公告称，各方已就实施沪港通作好技术准备，但目前尚未取得启动沪港通的相关批准，因此并无实施沪港通的确切日期。

中国官方媒体人民网亦引述资深人士的话称，沪港通属于国家既定政策，而国家既定政策不是儿戏，不可能无限制搁置下去，“沪港通的按钮在国务院，推出时机是决策者判断时间点的问题，目前沪港通推出不存在任何障碍。”

香港发生的和平”占领中环”运动屹今已近一个月，各种负面影响逐渐显现。虽然香港政府官员与学生代表近日已展开对话，但仍未能打破僵局。

**启动迟缓将影响开放进程**

梳理近期中国资本市场的政策面，可以看出A股对接国际市场未来路径。沪港通启动后，将令海外投资者更为便利地投资A股。在这一机制运转成熟后，MSCI明晟、富时（FTSE）等全球股票指数将会逐步增加A股权重，从而令全球第二大经济体中国在全球资本市场上更具话语权。

不过，若是沪港通启动迟缓，无疑将产生连环效应，令A股融入国际市场的进程将放慢。

南方东英资产管理公司副首席营销官王轶丁在参与路透峰会时表示，沪港通延后将阻碍中国股票被纳入MSCI明晟新兴市场指数。

今年3月，MSCI明晟 将A股列入当年评审名单，但当时大多国际投资者认为纳入股指的时机尚不成熟，MSCI决定A股暂不纳入，但仍保留在2015年评审名单中。该公司亚太研究总管谢征傧6月曾表示，若沪港通机制在下半年开始实施，将对明年A股是否纳入国际指数的评审有积极意义。

但是，面对沪港通推迟启动这个新情况，谢征傧周一对路透表示，若延期推出太久，他们可能会推迟考虑将中国A股纳入MSCI新兴市场指数 。

“如果今年底之前还没有进展，一直到明年6月，我们将不会对股指有所调整。”他说，1-6月这段时间长度，是反映MSCI需要观察沪港通作业情况，以及投资人需要有足够时间适应新环境的运作。