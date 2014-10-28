韩国股市：早盘下跌，投资人关注美联储会议结果

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
美国10月服务业活动降至六个月低位，显示第四季初经济成长有所放缓。 另外德国10月企业景气判断指数连续第六个月下降 ，也令股市承压。
外界预估，美联储将于会议结束后宣布量化宽松措施结束，但分析师表示，此一结论已在预料之中，并不预期市场会有明显的反应。
“我们认为股市将上涨，9月与10月已经消化了此一顾虑...在实施第一和第二轮量化宽松措施后，尽管流动性几乎成为唯一顾虑，但如今也要把经济状况与企业业绩列入考虑，”三星证券在给客户的报告中写道。
炼厂业者受油价跌至两年新低重创，此前高盛下调2015年美国原油预估价格，将西德克萨斯中质油价格预估从今年的每桶94.83美元，下调至2015年的每桶73.75美元。
韩国最大炼厂业者SK Innovation 大跌2.1%，S-Oil 重挫3.3%。(完)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。