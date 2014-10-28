韩国股市：早盘下跌，投资人关注美联储会议结果

美国10月服务业活动降至六个月低位，显示第四季初经济成长有所放缓。 另外德国10月企业景气判断指数连续第六个月下降 ，也令股市承压。

外界预估，美联储将于会议结束后宣布量化宽松措施结束，但分析师表示，此一结论已在预料之中，并不预期市场会有明显的反应。

“我们认为股市将上涨，9月与10月已经消化了此一顾虑...在实施第一和第二轮量化宽松措施后，尽管流动性几乎成为唯一顾虑，但如今也要把经济状况与企业业绩列入考虑，”三星证券在给客户的报告中写道。

炼厂业者受油价跌至两年新低重创，此前高盛下调2015年美国原油预估价格，将西德克萨斯中质油价格预估从今年的每桶94.83美元，下调至2015年的每桶73.75美元。

韩国最大炼厂业者SK Innovation 大跌2.1%，S-Oil 重挫3.3%。(完)