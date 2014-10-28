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亚洲 | 2014年 10月 28日 星期二 10:42 BJT

韩国汇市：韩元兑美元小升，投资者预期美联储声明更加温和

路透首尔10月28日 - 韩元兑美元 周二小升，因投资人预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)将发表更为温和的声明，转而作空美元。

0155GMT时，韩元兑美元 报1,050.7，周一收盘价为1,052.2。

三年期公债12月期货 跌3个基点至107.83。

0155GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,050.7 1,052.2

日圆/韩元 9.7404/435 9.7403

韩国公债期货 * 107.83 107.86

韩国综合股价指数 1,928.10 1,931.97

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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