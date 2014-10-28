更正-日本股市：早盘受美国和德国经济数据拖累下跌，关注美联储会议

(更正：因英文原文有误，更正内文第五段报价)

路透东京10月28日 - 日本股市周二早盘下跌，佳能 下挫，因日本企业业绩疲弱，且乐观的国内零售销售数据影响被疲弱的全球经济数据所抵消，同时投资者小心翼翼地等待美国联邦储备理事会(美联储)政策会议结果。

日本政府周二公布的数据显示，9月零售销售较上年同期成长2.3%，创3月以来最快增速，显示消费者支出正在逐步回升。该消息扶助推升Seven & i Holdings 和Aeon 分别上涨1.0%和0.6%。

武田制药 表现优于大盘，上扬2.6%，之前美国一位法官将对该公司和礼来 的90亿美元惩罚性损害赔偿金削减至3.68亿美元。

佳能下跌3.2%，成交量排第四，此前该公司公布第三季营业利润下滑五分之一，因数码相机需求大降 。

日经指数 早盘收跌0.76%至15,271.95点，前日收高0.6%创10月9日以来最高收盘水平。

“正面的零售销售数据扶助一些零售类股，但数据强劲程度不足以影响整个市场，目前投资者聚焦于海外重大事件，”大和证券策略师Takuya Takahashi表示。

美联储周三结束两日会议时，几乎确定会宣布结束大规模买债计划，并可能强调其等待相当长时间后再升息的意愿。

富士胶片(Fujifilm) 连续第三日上涨，因对致命埃博拉病毒的恐惧仍在持续。该公司股价升2.2%至3,775日圆，接近10月7日创下的六年高点3,800日圆。

丰田汽车 和本田汽车 分别下滑0.3%和0.8%。