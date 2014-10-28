更正-日本股市：早盘受美国和德国经济数据拖累下跌，关注美联储会议

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
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路透东京10月28日 - 日本股市周二早盘下跌，佳能 下挫，因日本企业业绩疲弱，且乐观的国内零售销售数据影响被疲弱的全球经济数据所抵消，同时投资者小心翼翼地等待美国联邦储备理事会(美联储)政策会议结果。
日本政府周二公布的数据显示，9月零售销售较上年同期成长2.3%，创3月以来最快增速，显示消费者支出正在逐步回升。该消息扶助推升Seven & i Holdings 和Aeon 分别上涨1.0%和0.6%。
武田制药 表现优于大盘，上扬2.6%，之前美国一位法官将对该公司和礼来 的90亿美元惩罚性损害赔偿金削减至3.68亿美元。
佳能下跌3.2%，成交量排第四，此前该公司公布第三季营业利润下滑五分之一，因数码相机需求大降 。
日经指数 早盘收跌0.76%至15,271.95点，前日收高0.6%创10月9日以来最高收盘水平。
“正面的零售销售数据扶助一些零售类股，但数据强劲程度不足以影响整个市场，目前投资者聚焦于海外重大事件，”大和证券策略师Takuya Takahashi表示。
美联储周三结束两日会议时，几乎确定会宣布结束大规模买债计划，并可能强调其等待相当长时间后再升息的意愿。
富士胶片(Fujifilm) 连续第三日上涨，因对致命埃博拉病毒的恐惧仍在持续。该公司股价升2.2%至3,775日圆，接近10月7日创下的六年高点3,800日圆。
丰田汽车 和本田汽车 分别下滑0.3%和0.8%。
东证股价指数 走低0.2%至1,251.70点，JPX-日经400指数 也下滑0.2%至11,391.99点。(完)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。