中国债市：银行间市场下周一起推标准利率衍生产品，将IRS等标准化

* 银行间市场下周一起推标准利率衍生品

* 对IRS等利率衍生品进行标准化设置

* 交易员认为作用类似于短期利率期货

* 可减少或消除短期资金价格波动敏感度

路透上海10月28日 - 中国全国银行间同业拆借中心周二称，将于下周一(11月3日)起推出标准利率衍生产品，即对利率互换(IRS)、远期利率协议等利率衍生产品的到期日、期限等产品要素进行标准化设置。交易员认为，上述产品作用类似于短期利率期货，有助减少或消除短期资金价格波动敏感度。

他们并指出，标准利率衍生产品推出后，市场机构恐怕还需要一段时间的熟悉和适应过程，初期成交活跃度料有限。

刊登在中国货币网的公告显示，首批推出一个月标准隔夜指数互换、三个月标准Shibor1W利率互换、三个月标准七天回购利率互换和三个月标准Shibor3M远期利率协议。

北京一银行交易员表示，是次推出的标准利率衍生品，有点像“把IRS标准化了而已。有点儿仿照利率期货的意思。”

他进一步解释说，与国债期货相比，交易中心的标准利率衍生品，作用更多体现在对短期资金价格波动的对冲上，可以为有需要的机构，提供短期资金利率波动的对冲。

“IRS之前更大的作用是hedge(对冲)久期风险，这玩意儿针对资金波动。”他认为。

上海一银行交易员则谈到，此次推出的新产品目的是将IRS设计成一款可流通的产品，但初期市场需求料不大，因为刚刚推出，考虑到平仓难度，大家还是要观察一下市场流动性如何；此外这次推出的都是短期限品种，选择余地也相对有限。

标准利率衍生品的参与机构包括银行间利率衍生产品市场全部成员。清算和交割方式上，成员可选择双边自行清算和中央对手方清算两种清算方式。(完)

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