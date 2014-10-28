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亚洲 | 2014年 10月 28日 星期二 11:07 BJT

台湾股市：早盘反弹，金融与半导体领涨且外资买超提振人气

友达光电 上涨1.9%，该公司周三将公布第三季业绩。

分析师表示，韩国竞争对手LG显示器 上周公布的业绩强劲，显示友达光电可能也有稳健的表现。(完)
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