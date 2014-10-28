更新版 1-新债招标：国开行一年债定位较低，收益率曲线平坦机构兴趣转向短端

* 中短端增发债收益率低于预期且一年偏离较多

* 长端收益率基本符合预期

* 和上周同期增发债相比，中长端收益率上行

* 收益率曲线较平坦，短端持有价值更高

* 机构对长债看法较此前谨慎 (新增更多评论和背景)

路透上海10月28日 - 中国国家开发银行 周二招标的五期固息增发债中，中短端品种收益率低于预期，其中一年偏离最明显。因目前收益率曲线较平坦，而资金价格不高，机构认为持有短端比中长端更安全。

交易员并指出，今日增发品种长端收益率基本符合预期；若和上周二该行增发债招标结果相比，主要变化是一年期收益率回落，三年基本持平，而五至10年有不同程度上行，亦显示在收益率连续下挫后，机构对长债看法较此前略谨慎。

“曲线很平，现在短端安全啊，”上海一商业银行交易员称。

上海一大型券商交易员还提到，一级配置需求仍比较稳定，从短端来看，理财户和货币基金在年初或一季度还能配置一些收益较高的协议存款和同业资产等，但随着货币市场利率的回调，货币基金和理财产品都存在资产转换需求，即从协议存款向债券短端的迁移。

此五期债分别是国开行今年第23期 、第25期 、第24期 、第21期 和第22期债 的增发债，具体发行结果如下：

一年 三年 五年 七年 10年

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中标收益率 3.6954% 4.0365% 4.1981% 4.3165% 4.3369%

投标倍数(倍) 2.91 2.57 3.63 2.64 2.76

预测均值 3.78% 4.07% 4.24% 4.32% 4.35%

中债到期收益率 3.8981% 4.1153% 4.3016% 4.3803% 4.3867%

曲线

具体发行条款如下：

第23、25、24、21和22期增发债

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发行上限 1/3年60亿元；5/7/10年40亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标方式 单一价格(荷兰式)招标方式

缴款日 11月3日

起息日 1年：9月15日

3年：10月17日

5年：9月19日

7年：8月7日

10年：8月21日

分销期 10/29-11/3

上市日 1年11月5日；3/5/7/10年11月7日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留