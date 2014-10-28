更新版 1-日本央行：总裁黑田东彦称未预设QQE截止期限

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
日本央行官员表示，为期两年的时间架构从来就不是僵硬不变的死规定，为一些灵活调整预留了空间。但一些市场人士认为，如果央行无法在明年4月左右的时候令通胀率升向2%，那么央行就应当进一步放宽政策。
“对于已经实施的QQE举措，我们并未预设任何最终期限。”黑田东彦在议会说道。“我一直都表示，我们致力于尽早实现2%的通胀目标，两年是个我们考虑的时间段。”
黑田东彦维持他对经济的乐观看法，称日本经济将继续温和复苏，企业和家庭将从消费税上调的痛苦冲击中走出来。
他表示，近期油价下滑令消费者物价上涨有所放缓，但在今年末到明年初的这段时间内仍有可能加速升向2%。
民间分析师一直都对央行能否在两年时间达到2%的通胀目标持怀疑态度。上周发布的路透调查显示，多数分析师都预计日本央行将不得不在2015年初进一步放宽政策。（完）
(编译 王颖/高琦 审校 张荻)
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。