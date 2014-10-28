更新版 1-日本央行：总裁黑田东彦称未预设QQE截止期限

日本央行官员表示，为期两年的时间架构从来就不是僵硬不变的死规定，为一些灵活调整预留了空间。但一些市场人士认为，如果央行无法在明年4月左右的时候令通胀率升向2%，那么央行就应当进一步放宽政策。

“对于已经实施的QQE举措，我们并未预设任何最终期限。”黑田东彦在议会说道。“我一直都表示，我们致力于尽早实现2%的通胀目标，两年是个我们考虑的时间段。”

黑田东彦维持他对经济的乐观看法，称日本经济将继续温和复苏，企业和家庭将从消费税上调的痛苦冲击中走出来。

他表示，近期油价下滑令消费者物价上涨有所放缓，但在今年末到明年初的这段时间内仍有可能加速升向2%。

民间分析师一直都对央行能否在两年时间达到2%的通胀目标持怀疑态度。上周发布的路透调查显示，多数分析师都预计日本央行将不得不在2015年初进一步放宽政策。（完）