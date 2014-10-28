台湾债市：RP利率稳于上日，资金充裕承作跨月意愿高

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
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路透台北10月28日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周二仍旧平稳。交易商表示，临近月底银行及投信的资金仍然宽裕，承作跨月的意愿颇高，为月底纾解一些压力。
市场人士指出，由昨日全体银行的准备数字单日近400亿台币的高额数字看来，银行月底的资金仍相当宽裕。此外，台股近期震荡，货币型基金可能受到民众资金转入而多钱，今日尾盘有不少资金流入。
〞投信有人走，有人给，虽然有一些资金的流动但整体看来还好，〞一家大型证券商资金调度人士表示。
拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为394亿台币，累积超额准备为871亿台币、加计前期1%的超额准备为2,003亿台币。
交易商表示，投信尾盘积极进场要券，虽然大多是短钱，但是因券源也不算多，因此也须经过挑选。目前银行与投信承做的附买回交易多都已是跨月后的落点，届时回到月初的宽裕时刻，预料能有效纾缓一些月底的压力，月底的利率应可持平。
今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间与上日相似，区间在0.53-0.54%；公司债部分也多为跨月交易，区间在0.63-0.65%；月内公司债RP利率主要在0.62%。这也与上区间大致相似。
票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，票券商的极短天期利率在0.48-0.50%，均与上日相同。
今日无特殊的宽松或紧缩因子。本周余日公债/公司债/金融债的交割与还本日程为：周三元大银行17亿金融债交割、高雄银行 6.5亿金融债交割、远东新 15亿公司债还本；周四中租迪和20亿公司债交割。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。