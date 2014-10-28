台湾债市：RP利率稳于上日，资金充裕承作跨月意愿高

路透台北10月28日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周二仍旧平稳。交易商表示，临近月底银行及投信的资金仍然宽裕，承作跨月的意愿颇高，为月底纾解一些压力。

市场人士指出，由昨日全体银行的准备数字单日近400亿台币的高额数字看来，银行月底的资金仍相当宽裕。此外，台股近期震荡，货币型基金可能受到民众资金转入而多钱，今日尾盘有不少资金流入。

〞投信有人走，有人给，虽然有一些资金的流动但整体看来还好，〞一家大型证券商资金调度人士表示。

拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为394亿台币，累积超额准备为871亿台币、加计前期1%的超额准备为2,003亿台币。

交易商表示，投信尾盘积极进场要券，虽然大多是短钱，但是因券源也不算多，因此也须经过挑选。目前银行与投信承做的附买回交易多都已是跨月后的落点，届时回到月初的宽裕时刻，预料能有效纾缓一些月底的压力，月底的利率应可持平。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间与上日相似，区间在0.53-0.54%；公司债部分也多为跨月交易，区间在0.63-0.65%；月内公司债RP利率主要在0.62%。这也与上区间大致相似。

票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，票券商的极短天期利率在0.48-0.50%，均与上日相同。