更新版 1-日本经济：9月零售销售增长加快，显示消费者支出回升

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
经济产业省周二数据显示，服装、食品和饮料销售增长，带动零售销售提速。
日本首相安倍晋三的经济顾问本田悦朗周三称，下次上调消费税应推迟一年半到2017年4月以后，因为这次增税可能会给脆弱的日本经济带来很大风险。
日本政府今年4月将消费税率从5%上调至8%。
安倍晋三在年底前面临艰难抉择--是否推进2015年10月的下次增税计划。提高消费税是为了遏制日本庞大的债务，日本债务总额已超过其经济总量的两倍，在工业国家中居首。
最近日本公布工业生产和出口等一系列疲弱数据，促使政府连续第二个月调降经济评估，不禁令人揣测当局或祭出更多刺激性支出或推迟第二次上调消费税。
熟知日本央行想法的人士表示，该行准备在10月31日会议上将本财年经济成长率1%的预估约略腰斩一半，但维持政策及下个财年通胀率将达2%目标的预期不变。 (完)
(编译 朱晓军/艾茂林; 审校 张涛/许娜)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。