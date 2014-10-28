更新版 1-日本经济：9月零售销售增长加快，显示消费者支出回升

经济产业省周二数据显示，服装、食品和饮料销售增长，带动零售销售提速。

日本首相安倍晋三的经济顾问本田悦朗周三称，下次上调消费税应推迟一年半到2017年4月以后，因为这次增税可能会给脆弱的日本经济带来很大风险。

日本政府今年4月将消费税率从5%上调至8%。

安倍晋三在年底前面临艰难抉择--是否推进2015年10月的下次增税计划。提高消费税是为了遏制日本庞大的债务，日本债务总额已超过其经济总量的两倍，在工业国家中居首。

最近日本公布工业生产和出口等一系列疲弱数据，促使政府连续第二个月调降经济评估，不禁令人揣测当局或祭出更多刺激性支出或推迟第二次上调消费税。

熟知日本央行想法的人士表示，该行准备在10月31日会议上将本财年经济成长率1%的预估约略腰斩一半，但维持政策及下个财年通胀率将达2%目标的预期不变。 (完)