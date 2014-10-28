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亚洲 | 2014年 10月 28日 星期二 11:30 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆跌至107.77，因投机客抛售美元

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* 美元兑日圆与日经指数一道疲弱，日经下跌0.76%，接近周五低位15,232点

* 美元兑日圆小跌至107.77，昨日低位为107.60

* 日本进口商自107.50起有买盘，但下方有停止单

* 小时图一目均衡云区底部在107.75，100小时移动均线切入位在107.74，日线图一目均衡基准线在107.64

* 除非日经指数反弹，否则美元兑日圆可能仍压力沉重，卖单仍在108.00(完)

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