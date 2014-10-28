路透调查：欧洲央行12月TLTRO需求预计较9月增加一倍，仍有闲置资金

德国经济：政府将今明两年GDP增长预估上调至1.5%和1.7%--消息人士
路透柏林4月25日 - 德国两名政府高官周二对路透称，德国政府略微上调了其对今明两年德国经济增长的预估，因对于日益上升的全球需求的乐观看法增强。
路透10月28日 - 根据路透对欧元区货币市场交易员进行的调查，银行业12月份从欧洲央行借出的第二轮低息贷款规模预计为1,750亿欧元，但有三分之一的资金仍不会动用。
12月融资操作的需求估计要高于9月，当时银行业只吸纳了826亿欧元，数目远低于预期。2011年末和2012年初时的两笔融资操作规模则超过1兆欧元。
不过，考虑到目前仍然有大约3,000亿欧元的危机贷款，其中一部分料会在明年1月和2月到期日前，通过新的欧洲央行贷款安排进行展期。
这种情况表明，欧洲央行迄今为止推出的各类政策措施，并未能鼓励银行放贷以及帮助通胀率回到2%的目标。除了购买公债之外，欧洲央行手中的选项已经不多。
大部分参与过9月调查的交易员认为，12月融资操作将取决于欧洲央行资产质量评估(AQR)结果。这些交易员也认为12月银行料从欧洲央行借贷1,750亿欧元。
欧洲央行表示，很少有银行存在资本不足的问题，资产质量评估结果要好于预期。
在回答资产质量评估结果是否有助于欧洲央行在未来一年扩大资产负债表时，18位交易员中有11人回答"是"，7人回答“否”。
调查显示，欧洲央行预计将在周度融资中配置950亿欧元，三个月期融资配置70亿欧元。
调查还显示，银行预计将再偿还45亿欧元的危机贷款，低于本周将偿付的56.61亿欧元。(完) (编译 洪曦; 审校 张荻)
路透柏林4月25日 - 德国两名政府高官周二对路透称，德国政府略微上调了其对今明两年德国经济增长的预估，因对于日益上升的全球需求的乐观看法增强。
路透上海4月25日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *枞阳县投资发展 10 7 4/24簿记建档 5.85% 上限6.20% AA- 2.16 第3-7年偿还20%本金 安徽省信用担保集团担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 简阳
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