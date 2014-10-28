中国货币市场：IPO资金解冻主要回购利率仍小涨，月末将至需求有增无减

路透上海10月28日 - 周二起开始有新股IPO冻结资金陆续解冻，不过中国银行间资金市场隔夜及七天回购加权利率仍小涨，显示月末将至资金需求不减，这批IPO申购回款对流动性改善程度逊于预期。

而交易员们仍维持着月末前对资金面的乐观看法。因公开市场正回购操作力度温和，以及未来两日新股资金将继续回流。

本周仅有两只新股于周一网上申购，而自周二(28日)至周四(30日)，本轮首次公开发行(IPO)冻结的资金陆续解冻。

上海一银行交易员称，新股资金解冻肯定有益流动性，但“资金面改善不是特别明显，需求还是不少。”

她解释说，除了个别大行月末仍受税款上缴影响外，目前来看，并没有其他新的不利因素，因此不用过于担心资金面。至于有增无减的需求，可能是和机构此前多借隔夜等短期品种，到期滚动压力所致。

自10月13日以来，银行间市场质押式回购日成交金额均在1万亿元人民币以上，其中隔夜品种成交规模在9,000亿至1万亿元之间。

北京一银行交易员并指出，与需求方倾向于七天以内短期资金相比，资金供给方更乐于融出14天及以上期限，因价格更具吸引力。

央行公开市场稍早进行了200亿元14天期正回购操作，利率仍持稳在3.40%，而自9月30日以来正回购操作品种及规模均维持不变。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:18 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.5115 2.4970 +1.45

七天 3.1216 3.0884 +3.32

14天 3.7523 3.8597 -10.74

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.3000 9.5500 -625.00

七天 3.8000 4.7000 -90.00

14天 3.7300 4.1600 -43.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.5800 2.5800 +0.00

七天 3.1800 3.1300 +5.00

14天 3.8000 3.7500 +5.00

Shibor

其中:隔夜 2.4910 2.4822 +0.88

七天 3.0590 3.0522 +0.68

三个月 4.4502 4.4660 -1.58