《全球汇市》美元因疲弱经济数据而走势挣扎，等待美联储会议结果

“瑞典经济情势非常严峻，因其严重倚赖外需。瑞典必须试着调整汇率来解决这个问题，但在发达经济体内这类作法被视为禁忌，因此该国必须透过货币宽松来达到目标，”Brown Brothers Harriman驻东京资深外汇策略师Masashi Murata表示。

“在这方面，瑞典央行可以向日本央行取经，”Murata表示。他认为瑞典克朗兑欧元最多将贬至9.5。

克朗兑欧元 几无变动，报9.2717，脱离本月稍早触及的近四个月高位9.053。

亚洲和欧洲周二几无可以推动市场的经济数据公布，市场焦点因此放在美国今日稍晚公布的耐久财数据上。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2710 1.2697 +0.10 -7.53 1.3745

美元/日圆 107.81 107.81 +0.00 +2.38 105.30

欧元/日圆 137.03 136.89 +0.10 -5.32 144.73

美元/瑞郎 0.9488 0.9493 -0.05 +6.27 0.8928

英镑/美元 1.6125 1.6120 +0.03 -2.60 1.6556

美元/加元 1.1243 1.1244 -0.01 +5.87 1.0620

澳元/美元 0.8818 0.8801 +0.19 -1.07 0.8913

新西兰元/美元 0.7897 0.7892 +0.06 -3.77 0.8206

澳元/日圆 95.070 94.880 +0.20 +1.30 93.850

新西兰元/日圆 85.140 85.080 +0.07 -1.47 86.410

英镑/日圆 173.84 173.79 +0.03 -0.28 174.33

澳元/新西兰元 1.1158 1.1145 +0.12 +2.86 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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