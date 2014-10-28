《全球汇市》美元因疲弱经济数据而走势挣扎，等待美联储会议结果

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
“瑞典经济情势非常严峻，因其严重倚赖外需。瑞典必须试着调整汇率来解决这个问题，但在发达经济体内这类作法被视为禁忌，因此该国必须透过货币宽松来达到目标，”Brown Brothers Harriman驻东京资深外汇策略师Masashi Murata表示。
“在这方面，瑞典央行可以向日本央行取经，”Murata表示。他认为瑞典克朗兑欧元最多将贬至9.5。
克朗兑欧元 几无变动，报9.2717，脱离本月稍早触及的近四个月高位9.053。
亚洲和欧洲周二几无可以推动市场的经济数据公布，市场焦点因此放在美国今日稍晚公布的耐久财数据上。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2710 1.2697 +0.10 -7.53 1.3745
美元/日圆 107.81 107.81 +0.00 +2.38 105.30
欧元/日圆 137.03 136.89 +0.10 -5.32 144.73
美元/瑞郎 0.9488 0.9493 -0.05 +6.27 0.8928
英镑/美元 1.6125 1.6120 +0.03 -2.60 1.6556
美元/加元 1.1243 1.1244 -0.01 +5.87 1.0620
澳元/美元 0.8818 0.8801 +0.19 -1.07 0.8913
新西兰元/美元 0.7897 0.7892 +0.06 -3.77 0.8206
澳元/日圆 95.070 94.880 +0.20 +1.30 93.850
新西兰元/日圆 85.140 85.080 +0.07 -1.47 86.410
英镑/日圆 173.84 173.79 +0.03 -0.28 174.33
澳元/新西兰元 1.1158 1.1145 +0.12 +2.86 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 洪曦/高琦/朱晓军/陈宗琦/戴素萍 审校 郑茵/张荻/杜明霞/许娜)
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。