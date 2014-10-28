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亚洲 | 2014年 10月 28日 星期二 12:07 BJT

《全球市场》亚股微涨而美元持稳，市场在美联储会议前保持谨慎

美元兑日圆 持平于107.81，仍低于周一的近三周高点108.38。

美元兑欧元 上涨约0.1%至1.2711。

周一的数据显示，德国10月企业景气判断指数连续第六个月下降，触及近两年低位，预示德国经济第四季可能遭遇波折。

纽约商业期货交易所(NYMEX)12月原油期货下跌约0.5%至每桶80.59美元。周一该合约一度跌至2012年6月以来最低水平每桶79.44美元。高盛大幅下调了2015年油价预估。 对全球需求低迷以及供应过剩的担忧持续令市场承压。

现货金扳回稍早的跌幅，上涨0.2%至每盎司1,228.60，脱离两周低点。(完)
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