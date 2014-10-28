国际油市：伊朗石油高官称OPEC的11月27日会议不太可能减产

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透迪拜10月27日 - 伊朗一名石油高官表示，石油输出国组织(OPEC)在11月会议上不太可能调降石油产量上限。此番评论降低了OPEC成员国协同行动支撑油价的可能性。
伊朗通常是OPEC中率先呼吁采取行动支撑价格的成员国。分析人士认为，由于西方制裁限制石油出口，伊朗需要维持相对较高的油价。
但伊朗石油部新闻机构Shana周一引述伊朗国家石油公司(NIOC)国际事务负责人Mohsen Qamsari的话称，OPEC在11月27日会议上不大可能减产。
他还表示，委内瑞拉呼吁OPEC在那次会议之前召开紧急会议，这样做没有必要。
“现在开会起不了作用，”Shana引述Qamsari的话称。
11月27日会议将是OPEC数年来最为重要的会议之一。受供应充裕和需求走软担忧影响，布兰特原油 上周跌至每桶85美元，远低于6月触及的115美元的高位。
鉴于OPEC成员国内部几乎看不到支持减产的迹象，熟悉伊朗对OPEC政策想法的消息人士本月稍早开始表示，伊朗能够承受油价下跌。
Qamsari周一在另篇报导中称，伊朗应基于油价大跌制定一份预算。
伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)引述他的话称，“伊朗应基于每桶70-75美元的油价，制定下个财年预算案。”(完)
(编译 艾茂林; 审校 高琦)
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。