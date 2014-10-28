中国债市动态：现券买气稍增收益率小降，政策放松预期仍存

路透上海10月28日 - 中国银行间债市现券收益率及IRS(利率互换)周二早盘均小幅下行，幅度2-3bp(基点)。交易员表示，新股IPO大批量发行结束，资金解冻驰援流动性；在债市短期暂无利空背景下，市场对政策进一步放松仍存期待，买气较上日略增。

“一早有外资出来买长期国债，利率(债收益率)下了两三个点，”上海一银行交易员表示，IRS亦同步下行，本来预期继续降低正回购利率的，结果没变，还是持稳的，不过市场预期仍存。

他并指出，短期债市并没有大的利空消息，且今天的一级国开新债招标结果也不错，金融债收益率也略走低，不过幅度不大；感觉市场看多的机构不少，但是大量买入的机构还是没看到，可能大家对后市的政策预期力度有分歧。

业内人士周二透露，国开行上午招标增发的五期固息增发债，中标收益率均低于此前预测均值，其中一年期偏离略明显，中标收益率为3.6954%，预测为3.78%。

央行公开市场周二正回购操作量价皆稳，尽管市场对于正回购暂停或利率再次下行预期犹存，但央行暂时选择按兵不动，显示目前仍处上一轮宽松政策后的观察期。

"IPO过后资金无忧，接着买吧，应该对政策还是有憧憬,“北京一银行交易员表示。

剩余期限约9.6年的固息国债140012券最新报价收益率 在3.76%/3.7405%，上交易日尾盘为3.79%/3.75%。