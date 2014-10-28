中国债市动态：现券买气稍增收益率小降，政策放松预期仍存

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
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路透上海10月28日 - 中国银行间债市现券收益率及IRS(利率互换)周二早盘均小幅下行，幅度2-3bp(基点)。交易员表示，新股IPO大批量发行结束，资金解冻驰援流动性；在债市短期暂无利空背景下，市场对政策进一步放松仍存期待，买气较上日略增。
“一早有外资出来买长期国债，利率(债收益率)下了两三个点，”上海一银行交易员表示，IRS亦同步下行，本来预期继续降低正回购利率的，结果没变，还是持稳的，不过市场预期仍存。
他并指出，短期债市并没有大的利空消息，且今天的一级国开新债招标结果也不错，金融债收益率也略走低，不过幅度不大；感觉市场看多的机构不少，但是大量买入的机构还是没看到，可能大家对后市的政策预期力度有分歧。
业内人士周二透露，国开行上午招标增发的五期固息增发债，中标收益率均低于此前预测均值，其中一年期偏离略明显，中标收益率为3.6954%，预测为3.78%。
央行公开市场周二正回购操作量价皆稳，尽管市场对于正回购暂停或利率再次下行预期犹存，但央行暂时选择按兵不动，显示目前仍处上一轮宽松政策后的观察期。
"IPO过后资金无忧，接着买吧，应该对政策还是有憧憬,“北京一银行交易员表示。
剩余期限约9.6年的固息国债140012券最新报价收益率 在3.76%/3.7405%，上交易日尾盘为3.79%/3.75%。
中金所五年期国债期货主力合约TF1412 早盘收报95.674元人民币，较上日结算价涨0.104元，或0.11%。(完) (发稿 吴芳；审校 张喜良)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。