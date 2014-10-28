新加坡经济：未来几季经济或温和增长，核心通胀料持坚--金管局

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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核心通胀前景方面，金管局表示，教育和医疗等行业薪资增长强劲，或许会影响到消费者物价，不过医疗补助等举措可能会在一定程度上降低这些物价压力。
但金管局表示，部分零售业可能发现难以提价。
金管局指出，尽管最近在一些服务业有向消费者转嫁部分成本的现象，比如休闲娱乐业，但一些部门的物价变化仍不大。
金管局补充称，今年第四季整体通胀率可能回落至0.5%以下，因上年同期基数较高。
金管局重申，2014年整体通胀率可能为1-1.5%，2015年料为0.5-1.5%。(完) (编译 许娜/张涛/洪曦/李爽 审校 艾茂林/于春红/杜明霞/高琦)
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世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)周二公布，美国4月消费者信心指数为120.3，预估为122.5，3月经 修正后为124.9，前值为125.6。 美国商务部公布，美国3月新屋销售较前月上升5.8%，至62.1万户，为2016年7月以来最高水平，好于预期的58.3 万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值)
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选