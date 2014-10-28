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货币新闻 | 2014年 10月 28日 星期二 12:26 BJT

新加坡经济：未来几季经济或温和增长，核心通胀料持坚--金管局

核心通胀前景方面，金管局表示，教育和医疗等行业薪资增长强劲，或许会影响到消费者物价，不过医疗补助等举措可能会在一定程度上降低这些物价压力。

但金管局表示，部分零售业可能发现难以提价。

金管局指出，尽管最近在一些服务业有向消费者转嫁部分成本的现象，比如休闲娱乐业，但一些部门的物价变化仍不大。

金管局补充称，今年第四季整体通胀率可能回落至0.5%以下，因上年同期基数较高。

金管局重申，2014年整体通胀率可能为1-1.5%，2015年料为0.5-1.5%。(完) (编译 许娜/张涛/洪曦/李爽 审校 艾茂林/于春红/杜明霞/高琦)
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