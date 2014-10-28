日本个股：美国消费者就气囊瑕疵起诉高田，寻求集体诉讼

路透10月27日 - 众多消费者周一起诉了高田 ，指称该公司及几家汽车制造厂通过掩盖关键信息而欺骗了他们。高田气囊瑕疵已导致数以百万计的汽车被召回。

诉讼在美国佛罗里达州地方法院提出，据信为美国第一宗代表全国消费者而提起的集体诉讼。

如果集体诉讼获得批准，那么高田在案件审理或和解中所花费的费用，将高于车主被迫单独起诉情况下的费用。

这宗联邦诉讼案是上周至少第三宗针对高田气囊瑕疵的诉讼，其他几宗诉讼是代表单个车主。

目前不能立即联系上高田在美国的代表。

诉讼还把丰田汽车 和本田汽车 在内的汽车生产商列为被告。这些企业在美国的代表亦不能立即联系上。(完)