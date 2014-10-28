日本个股：美国消费者就气囊瑕疵起诉高田，寻求集体诉讼

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透10月27日 - 众多消费者周一起诉了高田 ，指称该公司及几家汽车制造厂通过掩盖关键信息而欺骗了他们。高田气囊瑕疵已导致数以百万计的汽车被召回。
诉讼在美国佛罗里达州地方法院提出，据信为美国第一宗代表全国消费者而提起的集体诉讼。
如果集体诉讼获得批准，那么高田在案件审理或和解中所花费的费用，将高于车主被迫单独起诉情况下的费用。
这宗联邦诉讼案是上周至少第三宗针对高田气囊瑕疵的诉讼，其他几宗诉讼是代表单个车主。
目前不能立即联系上高田在美国的代表。
诉讼还把丰田汽车 和本田汽车 在内的汽车生产商列为被告。这些企业在美国的代表亦不能立即联系上。(完)
(编译 于春红; 审校 王洋)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。