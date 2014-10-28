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亚洲 | 2014年 10月 28日 星期二 12:15 BJT

日本债市：公债价格在FED会议前持稳，市场对两年期公债标售需求旺盛

指标10年期日债收益率(殖利率) 与20年期公债收益率 分别持于0.465%与1.305%不变。

12月10年期日债期货 涨0.07点至146.54，在日股下跌及隔夜美国公债上扬情况下，日债期货得到温和支撑。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.020% +0.0 0.020%

五年期公债 0.115% +0.5 0.110%

10年期公债 0.460% -0.5 0.465%

20年期公债 1.300% -0.5 1.305%

30年期公债 1.620% +0.5 1.615%

10年期公债期货 <0#JGB:> 146.57 +0.10 146.47

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 陈宗琦；审校 于春红)
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